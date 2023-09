Ecco i pronostici Milan - Lazio per questo anticipo di campionato con confronto quote, analisi squadre e consigli utili per scommettere.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Lazio confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la settima giornata di Serie A.

Milan e Lazio si affronteranno sabato 30 settembre alle ore 18.00 allo Stadio San Siro di Milano. Entrambe le formazioni sono reduci da due belle vittorie in campionato e la formazione biancoceleste sembra in leggera ripresa dopo un inizio campionato zoppicante. Un’eventuale vittoria porterebbe i rossoneri, seppur momentaneamente, in testa alla classifica. Non sarà semplice contro i biancocelesti che stanno recuperando fiducia e autostima partita dopo partita.

I nostri pronostici Milan – Lazio

I nostri pronostici Milan - Lazio bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-0 Milan 8.00 9.00 7.50 Rafa Leao marcatore nell’incontro 3.00 2.75 2.90 Mattia Zaccagni marcatore nell’incontro 6.00 5.00 6.00

Probabili formazioni Milan – Lazio

Per dei pronostici Milan - Lazio il più accurati possibile, occorre analizzare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della settima giornata di Serie A:

Milan (4-3-3) : Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Confrontare le quote vincente della partita Milan – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La striscia positiva del Diavolo

Dopo la batosta subita contro l’Inter nel derby, il Milan tra campionato e Champions League, ha inanellato 3 risultati utili consecutivi. La Lazio è certamente in crescita, ma se gli uomini di Pioli giocano come sanno, sarà davvero difficile per i biancocelesti espugnare San Siro. Probabilmente i rossoneri sono la squadra favorita da quote e pronostici Milan - Lazio.

Scommessa 1; risultato esatto 2-0 Milan: 8,00 con bet365

Il 10 predestinato

L’ultimo gol del numero 10 è stato il gol vittoria contro il Verona. Nella partita contro il Cagliari vinta per 3 a 1 è partito dalla panchina entrando successivamente al 70esimo a risultato ormai acquisito non riuscendo tuttavia ad incidere. Contro la Lazio non sarà partita semplice, ma il portoghese ha già dimostrato di esaltarsi di fronte al suo pubblico. Di fatto è favorito dalle quote marcatore Milan - Lazio.

Scommessa 2; Rafa Leao marcatore nell’incontro: 2,75 con Sisal

Si è sbloccato Zaccagni

Grazie ai suoi soliti strappi per provare a tagliare in due la difesa, contro il Torino Mattia Zaccagni ha conquistato un’infinità di falli e finalmente si è sbloccato in campionato segnando il gol del 2-0.

Contro il Milan avrà tutta la voglia di ripetersi. Meno favorito di Leao, ma comunque da tenere in considerazione le quote marcatore Milan - Lazio di Zaccagni.

Scommessa 3; Mattia Zaccagni marcatore nell’incontro: 6,00 con William Hill