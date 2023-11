Ecco i pronostici Milan - Fiorentina dei nostri esperti con confronto quote, informazioni utili e dettagli sul match.

Indubbiamente uno dei match più importanti del sabato calcistico. La sfida prevista sabato sera allo Stadio San Siro mette di fronte due formazioni che distano solamente 3 punti in classifica. Dopo il pareggio di Lecce, e l’ennesima rimonta subìta, gli uomini di Pioli sono a caccia del successo che manca in campionato da troppe giornate.

I nostri pronostici Milan - Fiorentina

I nostri pronostici Milan - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Christian Pulisic marcatore nell’incontro 4.50 4.00 3.80 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.10 2.10 2.05 Risultato esatto 1-1 6.50 6.75 6.00

Come scommettere su Milan – Fiorentina: analisi match e pronostici

Pioli recupera capitan Calabria che, insieme a Thiaw, Tomori e Theo Hernandez comporrà il quartetto difensivo a protezione di Maignan. A centrocampo, invece, spazio a Krunic in cabina di regia, affiancato da Loftus-Cheek, con accanto uno tra Musah e Reijnders. Out Giroud per squalifica, possibile chance dal 1′ per Jovic, ex di turno, supportato da Chukwueze e Pulisic.

Italiano conferma il 4-2-3-1: spazio a Nzola dal 1′ al centro dell’attacco, sostenuto da Nico Gonzalez, Bonaventura e Kouamé. A centrocampo inamovibili Arthur e Duncan. Kayode recupera e contende a Parisi una maglia sulla corsia di destra nei quattro di difesa, con capitan Biraghi a sinistra e Milenkovic e Martinez Quarta al centro davanti a Terracciano.

Probabili formazioni Milan - Fiorentina

Per dei pronostici Milan – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek/Musah, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Pulisic.

Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek/Musah, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Pulisic. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi/Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Nzola.

Fiducia all’americano

Con Giroud squalificato e Rafa Leao fermo ai box per infortunio, tocca a Christian Pulisic sobbarcarsi il peso dell’attacco rossonero secondo i pronostici Milan - Fiorentina. Supportato dai compagni di reparto Jovic e Chukwueze, l’americano cercherà di mettere la propria firma sul match.

Scommessa 1; Christian Pulisic marcatore nell’incontro: 4,50 con bet365

La Fiorentina per fare risultato

Dopo aver perso in casa per 1 a 0 ad opera della Juventus, la giornata successiva la Fiorentina è stata capace di infliggere la prima sconfitta al Bologna di Thiago Motta. Inevitabile quindi che gli uomini di Italiano vogliano fare risultato anche a Milano stando ai pronostici Milan - Fiorentina.

Scommessa 2; Pareggio alla fine del 1° tempo: 2,10 con Sisal

Assenze importanti tra i rossoneri

Con un attacco praticamente da reinventare, le assenze in casa Milan potranno condizionare non poco il risultato finale. Jovic finora non si è dimostrato all’altezza delle aspettative e Stefano Pioli pone più fiducia in Christian Pulisic, che è già andato a segno questa stagione. È anche tra i favoriti dalle quote marcatore Milan - Fiorentina. Contro la Fiorentina servirà il miglior Milan per poter conquistare un risultato utile.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 6,00 con William Hill