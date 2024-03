Pronostici Maccabi Haifa – Fiorentina e informazioni utili per scommettere: viola favoriti per la vittoria in trasferta

In questo articolo si possono trovare i pronostici Maccabi Haifa – Fiorentina, quote dei bookmakers e l’analisi match di giovedì 7 marzo ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Maccabi Haifa – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata

Ricomincia la Conference League con l’andata della fase ad eliminazione diretta che condurrà le due squadre più forti ad Atene.

I nostri pronostici Maccabi Haifa – Fiorentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Maccabi Haifa - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.95 1.80 Risultato esatto 1-3 Fiorentina 15.00 13.50 13.00 Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.30 2.20 2.15

Come scommettere su Maccabi Haifa – Fiorentina: analisi match e pronostici

Dopo aver perso la finalissima della scorsa stagione contro il West Ham, la Fiorentina è determinata nuovamente ad arrivare fino in fondo alla competizione. Sulla sua strada un Maccabi Haifa da non sottovalutare. Gli israeliani vengono dalla “retrocessione” dall’ Europa League e sono abituati a palcoscenici importanti.

Probabili formazioni Maccabi Haifa - Fiorentina

Per i pronostici Maccabi Haifa – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni.Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

MACCABI HAIFA (4-3-3): Kaiuf; Khalaili, Feingold, Seck, Gershon; Saief, Show, Mohamed; Khalaili, Pierrot, Rafaelov.

Kaiuf; Khalaili, Feingold, Seck, Gershon; Saief, Show, Mohamed; Khalaili, Pierrot, Rafaelov. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Ikone; Nzola.

Confrontare le quote vincente Maccabi Haifa – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Proseguire il cammino

La Fiorentina vuole tornare a giocarsi una finale europea. Con il vantaggio di disputare il ritorno degli ottavi di finale all’Artemio Franchi, i viola cercheranno di segnare più gol possibili agli israeliani che – almeno sulla carta – non sembrano essere un ostacolo insormontabile per gli uomini allenati da Vincenzo Italiano. Motivo per cui i pronostici Maccabi Haifa - Fiorentina danno per favorita la squadra in trasferta.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

Favorita dai pronostici

Sebbene la squadra di Italiano stia attraversando un periodo di leggera flessione, la disparità delle forze in campo è decisamente notevole. Il Maccabi ha dato fastidio a diverse formazioni italiane in passato, ma se la Fiorentina gioca come sa ci sono ottime possibilità che possa agevolmente passare il turno. I viola sono in fatti favoriti dai pronostici Maccabi Haifa - Fiorentina.

Scommessa 2; risultato esatto 1-3 Fiorentina: 13,50 con Sisal

Sbrigare subito la pratica Maccabi Haifa

Calendario di fuoco quello del mese di marzo per la Fiorentina. I viola fino alla fine del mese saranno impegnati in partite importantissime in ottica Champions. Dopo la partita d’andata contro il Maccabi Haifa infatti, i viola ospiteranno la Roma al Franchi dove riceveranno anche gli israeliani per la gara di ritorno prevista il 14 marzo. Subito dopo ci saranno due big match per i viola, che giocheranno contro l’Atalanta in trasferta e contro il Milan in casa. Per questo motivo i gigliati cercheranno di sbrigare la pratica Haifa il prima possibile, cercando di passare subito in vantaggio.

Scommessa 3; Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,15 con William Hill