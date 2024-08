In questo articolo si possono trovare i pronostici Liverpool – Brentford, quote dei bookmakers e analisi dell’incontro.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Liverpool – Brentford, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match. Incontro valido per la seconda giornata della Premier League 2024/25. La sfida tra la squadra di Arne Slot e quella allenata da Thomas Frank è in programma domenica 25 agosto alle 17:30 ad Anfield, la casa dei Reds. Entrambe le squadre hanno iniziato il campionato con una vittoria.

I nostri pronostici Liverpool – Brentford

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Liverpool - Brentford bet365 Sisal William Hill Over 3.5 1.83 1.80 1.90 Diogo Jota marcatore nell’incontro 1.80 1.75 1.80 Risultato esatto 3-1 Liverpool 11.00 10.00 9.50

Come scommettere su Liverpool – Brentford: analisi match e pronostici

Nel primo turno di Premier League il Liverpool non ha dato scampo al neopromosso Ipswich, battuto per 2-0 grazie ai gol di Diogo Jota e Salah. I Reds hanno iniziato la stagione nel modo giusto e vogliono confermarsi. Anche il Brentford ha vinto la gara d’esordio, la squadra di Frank nel primo turno di Premier ha battuto davanti ai propri tifosi il Crystal Palace per 2-1.

Probabili formazioni Liverpool vs Brenford

Per i pronostici Liverpool – Brentford occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson; Mac Allister, Gravenvberch, Luis Diaz, Szoboszlai, Salah; Diogo Jota. Allenatore: Slot.

Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson; Mac Allister, Gravenvberch, Luis Diaz, Szoboszlai, Salah; Diogo Jota. Allenatore: Slot. BRENTFORD (4-3-3): Flekken, Lewis-Potter, Pinnock, Collins, Ajer; Janelt, Jensen, Norgaard; Roerslev, Mbueno, Wissa. Allenatore: Frank.

Confrontare le quote vincente della partita Liverpool – Brentford permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Si prevedono tanti goal ad Anfield

Secondo i pronostici scommesse nella sfida in programma ad Anfield Road saranno realizzate tante reti. Principalmente perché Slot non ha alcuna intenzione di sbagliare la prima partita ufficiale davanti al proprio pubblico e chiederà ai suoi giocatori il massimo impegno fin dalle prime battute. I Reds vogliono ritagliarsi un ruolo chiave nella lotta al titolo e sarà fondamentale dare continuità al successo contro l’Ipswich.

Scommessa 1; over 3,5: 1,83 con bet365

Diogo Jota vuole subito il bis

L'attaccante portoghese nella scorsa edizione della Premier League ha realizzato 10 gol e all’esordio in questa stagione ha subito timbrato il cartellino. Secondo gli esperti ed i pronostici Liverpool - Brentford, Diogo Jota ha buone chance di andare in rete anche nella sfida contro il Brentford.

Scommessa 2; Diogo Jota marcatore nell’incontro: 1,75 con Sisal

Il Liverpool non vuole sbagliare il primo impegno casalingo

I Reds vogliono essere protagonisti sia in patria che in campo europeo nonostante l’addio di Jurgen Klopp. Salah e compagni vogliono vincere e convincere nella sfida contro il Brentford. La squadra di Frank, stando ai pronostici Liverpool - Brenford, potrebbe segnare almeno un goal. Nella scorsa edizione della Premier il Brentford ha realizzato 56 reti. Nessuno nella parte sinistra della classifica è riuscito a fare meglio.

Scommessa 3; risultato esatto 3-1 Liverpool: 9.50 con William Hill