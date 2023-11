In questo articolo i lettori troveranno tutti i pronostici Lecce - Parma dei nostri esperti con quote, info utili e probabili formazioni del match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce – Parma confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il secondo turno di Coppa Italia.

Si giocherà alle 18.00 del 1° novembre al Via del Mare di Lecce la partita tra i padroni di casa e il Parma, match valido per il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia. Chi vincerà questa partita sfiderà la Fiorentina il prossimo turno.

I salentini, reduci dalla seconda sconfitta interna in campionato vorranno fare bella figura davanti ai propri tifosi. I ducali sono al momento primi nel campionato di Serie B, con il sorprendente Catanzaro alle loro spalle con 5 punti in meno in classifica.

Inevitabile il turnover per D’Aversa, davanti spazio a Piccoli con Banda, con uno tra Strefezza e Almqvist che potrebbe giocare dal primo minuto. L’allenatore del Parma Fabio Pecchia prova a giocarsela coi titolari per raggiungere gli ottavi e regalarsi la Fiorentina. Spazio quindi in avanti per Benedyczak e Bonny.

I nostri pronostici Lecce – Parma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Lecce - Parma bet365 Sisal William Hill Over 2.5 1.90 1.90 1.85 Roberto Piccoli marcatore nell’incontro 2.60 2.60 3.25 Risultato esatto 1-0 Lecce 7.00 6.50 6.50

Quote, pronostici Lecce - Parma e ulteriori mercati di scommessa possono essere trovati sulle pagine ufficiali dei bookmaker online. In più i lettori che volessero saperne di più sulle scommesse sportive online possono consultare il nostro confronto dei migliori bonus benvenuto per i nuovi utenti nella pagina dedicata. Invece nella nostra guida si potranno trovare tutte le info sul codice presentatore DaznBet all'iscrizione.

Probabili formazioni Lecce – Parma

Importante è per i nostri pronostici Lecce - Parma, analizzare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

LECCE (4-3-3) : Brancolini; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Oudin, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Piccoli, Banda.

: Brancolini; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Oudin, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Piccoli, Banda. PARMA (4-2-3-1): Chichizola, Coulibaly, Del Prato, Osorio, Di Chiara, Hernani, Bernabé, Man, Sohm, Benedyczak, Bonny.

Confrontare le quote vincente della partita Lecce – Parma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una gara ricca di gol

Il Parma ha superato il primo turno battendo agilmente il Bari per 3 a 0 al San Nicola, il Lecce ha avuto ragione del Como battendolo per 1 a 0 al Via del Mare. In campionato i ducali hanno il miglior attacco e la terza miglior difesa mentre i salentini finora hanno già subìto 12 reti, pur segnandone 10. Aspetto da tenere in considerazione per i nostri pronostici Lecce - Parma. Ci si aspetta una gara ricca di gol.

Scommessa 1; over 2.5: 1,90 con bet365

Un’occasione per Piccoli

In prestito dall’Atalanta, il 22enne bergamasco Roberto Piccoli ha segnato il suo primo gol in giallorosso contro l’Udinese, siglando la rete del definitivo 1 a 1 contro i bianconeri. Nel match contro il Parma, l’attaccante avrà ancora modo di mettersi in mostra per cercare di conquistare una maglia da titolare anche in campionato. Di fatto è favorito dalle quote marcatore Lecce - Parma.

Scommessa 2; Roberto Piccoli marcatore nell’incontro: 2,60 con Sisal

Il Lecce vuole regalarsi la Fiorentina

Nonostante giochi con la prima della classe del campionato di Serie B, il Lecce avrà il pieno appoggio dei suoi tifosi, determinati nel spingere la squadra verso una qualificazione agli ottavi di finale che regalerebbe ai salentini la gara secca contro la Fiorentina in programma al Franchi il 6 dicembre. I salentini potrebbero passare il turno e confermarsi favoriti come da quote e pronostici Lecce - Parma.

Scommessa 3; risultato esatto 1-0 Lecce: 6,50 con William Hill