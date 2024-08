In questo articolo si possono trovare i pronostici Lecce – Atalanta, quote dei bookmakers e analisi della gara della prima giornata di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lecce – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match che si disputerà il 19 agosto allo stadio Via del Mare di Lecce, con fischio d’inizio alle 18:30. Il bilancio dei precedenti pende decisamente a favore dell’Atalanta. Le due squadre si sono affrontate 50 volte tra Serie A e Serie B. L’Atalanta ha vinto in 21 occasioni, lasciando 12 vittorie ai salentini. 17 le volte in cui le due squadre si sono divise la posta in gioco.

I nostri pronostici Lecce - Atalanta

Il nostro pronostico Lecce - Atalanta bet365 Sisal William Hill Over 3.5 3.40 3.10 3.25 Retegui segna nell’incontro 2.87 3.00 2.75 Lecce vince fine primo tempo 4.50 3.60 4.00

Come scommettere su Lecce – Atalanta: analisi match e pronostici

Una traversa di De Roon, il miracolo di Courtois sul colpo di testa di Pasalic, prima dell’affondo del Real Madrid. L’Atalanta esce sconfitta ma a testa alta dalla Supercoppa europea. Al netto del rammarico, c’è molto di cui essere ottimisti. Gasperini ha ritrovato la squadra divertente ed affamata che lo scorso anno ha conquistato l’Europa League ed è pronto a lanciarsi all’assalto del Lecce. I salentini sono ripartiti da Gotti dopo l’addio di Baroni, puntellando la rosa, orfana di Pongracic, finito alla Fiorentina, con l’ennesima informata di scommesse a basso costo, marchio di fabbrica di Pantaleo Corvino.

Probabili formazioni Lecce vs Atalanta

Per i pronostici Lecce – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Marchwinski, Dorgu; Krstovic. Allenatore: Gotti.

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Marchwinski, Dorgu; Krstovic. Allenatore: Gotti. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Gasperini

Confrontare le quote vincente della partita Lecce – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il pericolo è il caldo

Lo stadio Via del Mare rischia di essere una fornace, visto che si giocherà alle 18:30. Il fattore caldo, unito alle gambe ancora impallate per i carichi di lavoro estivi, sono fattori da tenere in considerazione, soprattutto quando ad affrontarsi sono due squadre che hanno nel dna l’attacco alla porta avversaria. Ecco perché stando ai pronostici Lecce - Atalanta la partita è una occasione ghiotta per giocare un over 3,5.

Scommessa 1; over 3,5: 3,40 con bet365

Retegui a caccia del primo gol

Catapultato nell’Atalanta causa infortunio di Scamacca, Retegui si è destreggiato al massimo delle sue possibilità nei 30 minuti che Gasperini gli ha concesso nella gara contro il Real Madrid. Probabile che a Lecce ci sarà l’esordio dal primo minuti dell’attaccante italo-argentino, anche perché lì davanti l’Atalanta ha dimostrato di avere un disperato bisogno delle sue caratteristiche.

Scommessa 2; Retegui segna nell’incontro: 3,00 con Sisal

Un nuovo Lecce

La prima uscita ufficiale della stagione, in Coppa Italia, si è conclusa con una vittoria contro il Mantova. Indicazioni positive, insomma, dal Lecce di Gotti, che aveva ben impressionato già nell’amichevole contro il Nizza. Indicazioni importanti sono arrivare soprattutto da Krstovic, che ha subito timbrato il cartellino. Il 24enne attaccante montenegrino è tra gli osservati speciali di questa stagione, dopo i sette gol messi a segno con la maglia dei salentini nella sua prima stagione in Serie A. Potrebbe portare i giallorossi in vantaggio già nel primo tempo secondo alcuni pronostici Lecce - Atalanta.

Scommessa 3; Lecce vince fine primo tempo: 4,00 con William Hill