In questo articolo si possono trovare i pronostici Lazio – Roma, quote dei bookmakers e analisi del match di mercoledì 10 gennaio alle ore 18.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Big match all’Olimpico tra le due formazioni capitoline, che dopo lo scialbo 0 a 0 in occasione del derby giocato in campionato alla 12esima giornata, in questa gara dalla formula secca si giocano l’opportunità di approdare alle semifinali del trofeo nazionale e sfidare la vincente della gara Juventus – Frosinone.

I nostri pronostici Lazio – Roma

Il nostro pronostico Lazio - Roma bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.50 2.40 2.50 Romelu Lukaku marcatore nei 90 minuti 3.10 3.25 3.10 Risultato esatto 2-1 Lazio 11.00 11.00 11.00

Come scommettere su Lazio – Roma: analisi match e pronostici

Dopo un inizio di campionato zoppicante, i biancocelesti, arrivati ormai alla 20esima di campionato, sono a ridosso della zona Europa. Stesso discorso per la Roma di Josè Mourinho, che si trova appena un punto sotto la formazione allenata da Maurizio Sarri.

Probabili formazioni Lazio - Roma

Per i pronostici Lazio – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri

Provedel; Lazzari, Romagnoli, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Huijsen; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Un derby a viso aperto

Dopo aver deluso i tifosi di entrambe le fazioni in occasione del derby soporifero che si è visto alla dodicesima giornata, le due formazioni romane sono pronte a darsi battaglia all’Olimpico, in una gara a viso aperto che, a detta dei pronostici Lazio – Roma potrebbe regalare ai tifosi presenti all’Olimpico un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,50 con bet365

Romelu Lukaku per trovare il primo gol dell’anno

Contro l’Atalanta il gigante belga ce l’ha messa tutta ma non è riuscito a incidere. Il derby contro la Lazio, il secondo in carriera per Romelu Lukaku, potrebbe essere l’occasione giusta per il numero 90 della Roma per trovare il primo gol del 2024 e la prima rete nella stracittadina romana. I pronostici Lazio – Roma indicano Romelu Lukaku come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 2; Romelu Lukaku marcatore nei 90 minuti: 3,25 con Sisal

La Lazio per regalarsi le semifinali

La squadra vincitrice del primo derby del 2024 avrà l’opportunità di giocarsi le semifinali contro la vincente di Juventus – Frosinone. La Lazio è reduce da 3 vittorie consecutive in campionato e, considerato il periodo particolare che sta attraversando la Roma di Mourinho, che è riuscita a conquistare 1 punto nelle ultime 2 partite giocate, i pronostici Lazio – Roma puntano sui biancocelesti per il passaggio del turno.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Lazio: 11,00 con William Hill