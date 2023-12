In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Lazio - Genoa, quote dei bookmaker online e info utili per scommettere sulla Coppa Italia.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Genoa, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Entra nel vivo la Coppa nazionale, con le prime “big” a scendere in campo. La partita tra gli uomini di Sarri e quelli allenati da Alberto Gilardino inaugurerà gli ottavi di finale martedì 5 dicembre alle ore 21.00 all’Olimpico di Roma.

I nostri pronostici Lazio - Genoa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

I nostri pronostici Lazio - Genoa bet365 Sisal William Hill Lazio in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.40 2.35 2.37 Pedro Rodriguez marcatore nell’incontro 3.75 4.00 3.25 Risultato esatto 2-0 Lazio 8.00 8.25 8.00

Come scommettere su Lazio – Genoa: analisi match e pronostici

Con 20 punti in classifica in campionato, la Lazio di Maurizio Sarri ha ritrovato la vittoria contro il Cagliari, ritrovando il successo in campionato dopo più di un mese.

I rossoblu di Alberto Gilardino sono a +5 dalla zona retrocessione e hanno pareggiato per 1 a 1 lo scontro salvezza contro l’Empoli al Marassi.

La Lazio debutta ufficialmente in Coppa Italia, mentre i grifoni hanno dovuto superare Modena e Reggiana per potersi giocare questa gara secca in casa dei biancocelesti. Chi avrà ragione di questa sfida affronterà la vincente di Roma – Cremonese.

Probabili formazioni Lazio - Genoa

Per i pronostici Lazio – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-3-3): Sepe; Hysaj, Gila, Patric, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Kamada; Isaksen, Castellanos, Pedro.

GENOA (3-5-1-1): Leali; De Winter, Vogliacco, Matturro; Hefti, Thorsby, Jagiello, Galdames, Haps; Malinovskyi; Puscas.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Lazio cerca un’altra vittoria casalinga

Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, nella partita vinta per 1 a 0 contro il Cagliari, i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri, contro il Genoa, vogliono trovare la seconda vittoria consecutiva all’Olimpico. Favoriti dai pronostici Lazio - Genoa, cercheranno di sbrigare la pratica senza aver bisogno dei tempi supplementari.

Scommessa 1; Lazio in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,40 con bet365

Pedro Rodriguez vuole segnare ancora

Grazie a un suo gol contro il Cagliari, la Lazio è riuscita ad avvicinarsi all’Atalanta in classifica, ai margini della zona Europa. Contro il Genoa Pedro Rodriguez avrà la massima fiducia del suo allenatore, e il 36enne nato a Santa Cruz de Tenerife ce la metterà tutta per andare a segno di nuovo. È tra i favoriti dalle quote marcatore Lazio - Genoa.

Scommessa 2; Pedro Rodriguez marcatore dell’incontro: 4,00 con Sisal

La Lazio per regalarsi l’eventuale derby

Chi vince quest’ottavo di finale andrà a giocarsela contro la vincente di Roma – Cremonese. Considerando sempre che nel calcio nulla va dato per scontato, ci sono comunque buone possibilità di assistere a un derby della Capitale già dai quarti. La Lazio non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione di sfidare i rivali di sempre anche nella coppa nazionale, e i biancocelesti faranno di tutto per superare il Genoa. Ecco dunque che i pronostici Lazio - Genoa suggeriscono una potenziale vittoria per la squadra di casa.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Lazio: 8,00 con William Hill