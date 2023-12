In questa guida i lettori troveranno i pronostici Lazio - Frosinone, quote dei siti scommesse e consigli utili per le schedine dei nostri esperti.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Lazio – Frosinone, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sull’ultima partita del 2023 prevista allo Stadio Olimpico di Roma.

La Lazio di Maurizio Sarri ospita il Frosinone di Eusebio di Francesco in un suggestivo derby interregionale.

I nostri pronostici Lazio – Frosinone

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Lazio - Frosinone bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.20 2.20 2.25 Risultato esatto 1-0 Lazio 6.50 6.25 6.00 Mattia Zaccagni marcatore dell’incontro 4.50 3.75 3.60

Maggiori info, pronostici Lazio - Frosinone, quote e mercati di scommessa possono essere trovati sui siti scommesse online ufficiali degli operatori. Inoltre i giocatori possono saperne di più sul mondo del betting visitando

la nostra pagina dedicata alle migliori applicazioni di scommesse sportive per puntare da mobile

la nostra guida al codice bonus VinciTu, iniziative di benvenuto per i nuovi utenti e altro sul bookmaker italiano.

Come scommettere su Lazio – Frosinone: analisi match e pronostici

Con una vittoria i biancocelesti raggiungerebbero il Napoli al settimo posto, in attesa della gara dei campani contro il Monza, il Frosinone vuole gettarsi alle spalle la sconfitta dello Stirpe contro la Juventus.

Per i pronostici Lazio – Frosinone occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Lusuardi; Brescianini/Harroui, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Caso.

Confrontare le quote vincente della partita Lazio – Frosinone permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il carattere del Frosinone

Nelle ultime due partite giocate, tra coppe e campionato, il Frosinone ha battuto per 4 a 0 il Napoli al Diego Armando Maradona, estromettendolo di fatto dalla Coppa Italia, ed è stato capace di mettere in difficoltà la Juventus, che è riuscita a spuntarla al Benito Stirpe solo grazie a una prodezza di testa di Dusan Vlahovic. Contro la Lazio gli uomini di Di Francesco vogliono chiudere l’anno cercando di non subire la quinta sconfitta nel torneo. Chissà che non ci riescano, stravolgendo i pronostici Lazio - Frosinone.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,20 con bet365

La Lazio per terminare il 2023 in bellezza

Dopo la pesante sconfitta per 2 a 0 subìta in casa per mano dell’Inter capolista, la Lazio ha tutta l’intenzione di chiudere il suo 2023 con una vittoria all’Olimpico. Dopo aver sconfitto l’Empoli in trasferta per 2 a 0, il derby contro il Frosinone potrebbe regalare ai biancocelesti di Maurizio Sarri l’ottava vittoria in campionato. Con 3 punti i capitolini metterebbero ancora più pressione al Napoli per la lotta al quinto posto. I pronostici Lazio - Frosinone danno la squadra di casa come favorita del match.

Scommessa 2; risultato esatto 1-0 Lazio: 15,00 con Sisal

Il numero 20 per trovare continuità

Quello contro l’Empoli è stato il terzo gol in campionato dell’esterno biancoceleste. Il numero 20 romagnolo contro i toscani è stato tra i migliori in campo, e contro i ciociari, i pronostici Lazio – Frosinone lo indicano come uno tra i possibili marcatori del match.

Scommessa 3; Mattia Zaccagni marcatore nell’incontro: 3,60 con William Hill