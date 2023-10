In questo articolo tutti i pronostici Juventus - Torino degli esperti di scommesse sportive online con consigli utili, formazioni e promozioni.con

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus - Torino confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per l’ottava giornata di Serie A.

Juventus e Torino si affronteranno sabato 7 ottobre alle ore 18.00 allo Juventus Stadium.

I bianconeri si avvicinano al match reduci da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce di Baroni allo Stadium, grazie alla rete siglata da Milik, la formazione allenata da Allegri ha pareggiato per 0-0 in trasferta contro l'Atalanta di Gasperini.

Il Torino, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I granata, infatti, hanno perso all'Olimpico contro la Lazio per 2-0 ed hanno pareggiato in casa per 0-0 contro il Verona.

I nostri pronostici Juventus - Torino

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Juventus - Torino bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-0 Juventus 6.00 6.00 5.80 Federico Chiesa marcatore nell’incontro 3.40 3.50 3.60 Over 2.5 2.20 2.10 2.05

Il derby della Mole è indubbiamente l'occasione più accattivante per gli scommettitori per mettere alla prova le proprie abilità. I giocatori che vogliano saperne di più sul mondo del betting possono consultare la nostra guida ai top bookmaker online ADM in Italia. In più è disponibile una pagina dedicata ad Eurobet, codice promo, bonus benvenuto e analisi dell'operatore italiano.

Quote maggiorate Juventus – Torino: promo esclusiva con Admiralbet

Il derby della Mole attira da sempre grande attenzione per la sua spettacolarità e per una tifoseria, da entrambe le parti, davvero entusiasta. È anche un momento ideale per gli appassionati di scommesse sportive online per mettere alla prova le proprie abilità e pronosticare il vincente tra le due squadre piemontesi. Ad offrire un incentivo in più vi è anche una promo speciale di Admiralbet, operatore di betting che mette a disposizione un bonus quote maggiorate Juventus – Torino, con la vittoria della Juve quotata a 10.00, per tutti i giocatori che si iscrivono per la prima volta al sito cliccando sulla quota qui sopra o sul link riportato.

Come funzionano le quote maggiorate Juventus – Torino di Admiralbet? È semplicissimo: basta aprire un nuovo conto gioco sul portale di AdmiralBet e oltre al welcome bonus scommesse si potrà usufruire della promo quote maggiorate sul derby di Torino scommettendo sulla vittoria della Juventus che quota a 10.00. Subito dopo la registrazione occorrerà piazzare una singola scommettendo sull’1 della Juve, importo minimo della scommessa 10€, per attivare il boost.

Termini e condizioni delle quote maggiorate Juventus – Torino

Come visto le quote maggiorate Juventus – Torino di Admiralbet offrono un’interessante opportunità agli scommettitori che hanno la possibilità di scommettere sulla squadra favorita dai pronostici ottenendo una maggiorazione consistente. In caso di vincita, l’utente ottiene un importo suddiviso in due parti: la vincita ottenuta con la schedina e quella derivante dalla quota maggiorata che sarà accreditata come Fun Bonus. Ecco i dettagli da tenere a mente

• il Fun Bonus ha validità di 4 giorni e requisiti di puntata pari a x3 per esser convertito in Reale, con moltiplicatore complessivo min. 2.00, importo massimo 100€

• gli eventi inseriti nella schedina devono concludersi entro i tempi di validità del Fun Bonus

• il Bonus Reale massimo ottenibile è 300€, ha requisito pari a x1 con moltiplicatore min. 1.50 e scadenza dopo 30 giorni. Non è prelevabile ma sono prelevabili le vincite ottenute utilizzando il Bonus Reale.

Probabili formazioni Juventus – Torino

Conoscere le probabili formazioni delle due squadre è importante per elaborare dei pronostici vincenti. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara dell’ottava giornata di Serie A:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa.

Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La striscia positiva della Signora

La Juventus è la squadra contro cui il Torino ha perso il maggior numero di partite e subito il maggior numero di reti nella sua storia in Serie A. L’ultima sconfitta per la Juventus risale al 26 aprile 2015, da allora sono seguite 25 vittorie bianconere e 8 pareggi. Statistiche che fanno pendere l'ago della bilancia dei pronostici Juventus - Torino verso la squadra di casa.

Scommessa 1; risultato esatto 1-0 Juventus: 6,00 con bet365

Nel segno del 7

Pedina insostituibile nello scacchiere di mister Allegri, il periodo di forma di Federico Chiesa sembra non arrestarsi. Martoriato da tanti infortuni nel corso della sua carriera, il numero 7 bianconero ha ritrovato una condizione fisica ottimale per riuscire ad esprimere al meglio il suo potenziale. Chissà che non sia suo il goal del derby, come suggerito da pronostici e quote marcatore Juventus - Torino.

Scommessa 2; Federico Chiesa marcatore nell’incontro: 3,50 con Sisal

Il quarto attacco della Serie A

Con 12 gol segnati, quello della Juventus è il quarto attacco della Serie A. Potendo contare su un Federico Chiesa in piena forma e in un Vlahovic decisamente determinante nelle partite che contano, Max Allegri ha a disposizione anche le velleità offensive di Adrien Rabiot e Timothy Weah. Occhio quindi al numero di gol, non si esclude una goleada dai probabili pronostici Juventus - Torino.

Scommessa 3; Over 2.5: 2,05 con William Hill