In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus – Sassuolo, quote dei bookmakers e analisi del match delle 20.45 di martedì 16 gennaio.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Sassuolo, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara valida per il 20esimo turno di Serie A, match che chiuderà di fatto la prima giornata del girone di ritorno.

Dopo il netto 4 a 0 inflitto al Frosinone in Coppa Italia, grazie a una tripletta di Arek Milik e a uno splendido gol di Kenan Yildiz, la Juventus ospita un Sassuolo reduce da una buona vittoria in campionato contro la Fiorentina.

I nostri pronostici Juventus - Sassuolo

Il nostro pronostico Juventus - Sassuolo bet365 Sisal William Hill Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro 2.10 2.00 2.15 Risultato esatto 2-0 Juventus 6.50 6.75 6.00 Kenan Yildiz primo marcatore dell’incontro 7.00 7.25 6.50

Come scommettere su Juventus – Sassuolo: analisi match e pronostici

I bianconeri cominciano il girone d’andata con una partita allo Stadium dove cercheranno di conquistare la quarta vittoria consecutiva in campionato.

Probabili formazioni Juventus - Sassuolo

Per i pronostici Juventus – Sassuolo occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (3-5-2) : Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso/Weah, Miretti, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Kostic; Yildiz/Chiesa, Vlahovic.

: Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso/Weah, Miretti, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Kostic; Yildiz/Chiesa, Vlahovic. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Henrique, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus – Sassuolo permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il serbo vuole il secondo gol consecutivo

La sua capocciata per il 2 a 1 consecutivo in occasione della vittoria contro la Salernitana, ha mandato in estasi i tifosi bianconeri. Contro il Sassuolo il numero 9 bianconero è seriamente intenzionato a trovare l’ottavo gol in campionato e i pronostici Juventus – Sassuolo lo indicano come uno dei probabili marcatori.

Scommessa 1; Dusan Vlahovic marcatore nell’incontro: 2,10 con bet365

Rimanere sulla scia dei nerazzurri

Dopo aver conquistato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, che giocheranno in aprile contro la Lazio di Maurizio Sarri, i bianconeri vogliono dedicarsi anima e corpo al campionato per non perdere terreno nei confronti dell’Inter capolista, e cercando di approfittare di un eventuale passo falso dei nerazzurri per mettergli ulteriormente fiato sul collo. Sono indubbiamente i favoriti dai pronostici Juventus - Sassuolo.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Juventus: 6,75 con Sisal

Il momento magico del turco

A segno per la seconda partita consecutiva in Coppa Italia, questa volta al volo dopo un suggerimento di Weston McKennie, Kenan Yildiz sta attraversando un periodo eccezionale. La sua velocità e le sue giocate stanno facendo ammattire le difese avversarie e la sua facilità nell’andare in gol sta mettendo in seria difficoltà il suo allenatore Max Allegri, sempre indeciso se schierare lui o Federico Chiesa. Un po’ di sana competizione interna certamente non potrà che portare benefici ai due giocatori bianconeri che cercheranno sempre di dare il massimo. Yildiz è tra i favoriti da pronostici e quote marcatore Juventus - Sassuolo.

Scommessa 3; Kenan Yildiz primo marcatore nell’incontro: 6,50 con William Hill