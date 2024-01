In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus - Salernitana, quote dei bookmakers e analisi partita di giovedì 4 gennaio ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus - Salernitana confrontando le quote dei migliori bookmakers online e fornendo consigli per scommettere sull’ultimo degli ottavi di finale di Coppa Italia.

Aprirà il 2024 con una partita in casa la Juventus di Max Allegri, che ospiterà una Salernitana rinfrancata dalle ultime buone prestazioni.

I nostri pronostici Juventus - Salernitana

Il nostro pronostico Juventus - Salernitana bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.25 2.20 2.20 Arek Milik marcatore nell’incontro 2.30 2.25 2.25 Risultato esatto 2-0 Juventus 6.50 6.00 6.00

Come scommettere su Juventus - Salernitana: analisi match e pronostici

Vogliono iniziare il nuovo anno come hanno terminato il vecchio i bianconeri allenati da Allegri che, in occasione di questo match, potrebbe applicare un leggero turnover.

Probabili formazioni Juventus - Salernitana

Per i pronostici Juventus - Salernitana occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (3-5-2) - Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling Jr.; Yildiz, Milik.

Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Iling Jr.; Yildiz, Milik. SALERNITANA (4-3-2-1) - Costil; Mazzocchi, Pirola, Gyomber, Bradaric; Legowski, Coulibaly, Bohinen; Kastanos, Cabral; Ikwuemesi.

Confrontare le quote vincente della partita Juventus - Salernitana permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Iniziare con il piede giusto

La Juventus ha terminato il 2023 vincendo alla sua maniera la gara di campionato contro la Roma. Ennesimo 1 a 0 per gli uomini di Allegri, che poi hanno concesso poco o niente ai giallorossi. Con 15 gol segnati in meno rispetto alla capolista Inter, agli uomini di Allegri sostanzialmente interessa il numero di vittorie, e in questo caso i bianconeri ne hanno appena una in meno rispetto ai nerazzurri. Vincere è l’unica cosa che conta quindi, anche segnando solo un gol. Per questo motivo i pronostici Juventus – Salernitana prevedono poche reti per quest’ottavo di finale di Coppa Italia.

Scommessa 1; under 2.5: 2,25 con bet365

Fiducia al polacco

Impiegato con il contagocce vista la concorrenza spietata presente nel reparto d’attacco dei bianconeri, il polacco ex Napoli e Marsiglia ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa. Autore finora di 2 reti in campionato su 17 presenze, Arek Milik è a caccia del suo secondo gol in assoluto in Coppa Italia, e anche per questo motivo i pronostici Juventus – Salernitana lo indicano come uno dei possibili marcatori.

Scommessa 2; Arek Milik marcatore nell’incontro 2,25 con Sisal

La Signora candidata alla vittoria finale

Con Inter e Napoli fuori dai giochi, secondo i bookmakers la Juventus ha ottime chance di portare a casa il trofeo. Anche secondo i pronostici Juventus - Salernitana. Gli uomini di Max Allegri, senza altri impegni a parte ovviamente il campionato di Serie A, hanno ottime possibilità di riuscire a conquistare quella che sarebbe per la squadra torinese la 15esima Coppa Italia.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Juventus: 6,00 con William Hill