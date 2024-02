Pronostici Juventus – Frosinone e informazioni utili per scommettere: Juventus favorita sui giallazzurri

In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus – Frosinone, quote dei bookmakers e analisi del match di domenica 25 febbraio ore 12.30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Juventus – Frosinone, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul lunch-time match valido per la 26esima giornata di Serie A.

Dopo aver salutato ogni speranza relativa alla conquista dello scudetto, una Juventus che non sa più vincere ospita il Frosinone di Eusebio Di Francesco che si trova a tre lunghezze dalla zona retrocessione.

I nostri pronostici Juventus – Frosinone

Il nostro pronostico Juventus - Frosinone bet365 Sisal William Hill Kenan Yildiz marcatore nell’incontro 2.87 3.00 2.80 Risultato esatto 3-0 Juventus 8.50 8.75 8.50 Dusan Vlahovic primo marcatore nell’incontro 4.00 4.15 4.20

Come scommettere su Juventus – Frosinone: analisi match e pronostici

Dopo lo scialbo pareggio contro il Verona al Bentegodi, i bianconeri allenati da Max Allegri vogliono ritrovare la vittoria davanti ai propri tifosi contro un Frosinone reduce da 3 sconfitte consecutive.

Probabili formazioni Juventus - Frosinone

Per i pronostici Juventus – Frosinone occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani/Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa/Yildiz, Vlahovic.

Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani/Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa/Yildiz, Vlahovic. FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Seck/Harroui.

Una difesa perforabile

Autore finora di 3 reti stagionali, il giovane attaccante turco nelle ultime giornate sembra aver subìto la stessa involuzione che ha subìto la Juventus. Promessa con ampissimi margini di miglioramento, il classe 2005 avrà l’occasione di rifarsi contro i ciociari, e i pronostici Juventus – Frosinone lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Kenan Yildiz marcatore nell’incontro: 2,87 con bet365

I bianconeri vogliono tornare a vincere

A secco di vittorie da 4 partite ormai, la Juventus di Max Allegri vuole tornare a regalare una gioia ai propri tifosi. Abbandonata ormai qualsiasi ambizione scudetto, con l’Inter scappata a + 9 e con una gara da recuperare, alla Juventus non resta che concentrarsi sul consolidamento del terzo posto, provando a conquistare contro il Frosinone una vittoria che manda allo Juventus Stadium da ormai troppo tempo.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Juventus: 8,75 con Sisal

Quanto è mancato il numero 9

Andato a segno su rigore contro il Verona, la sua rete non ha evitato ai bianconeri di pareggiare contro la terzultima in classifica, e di dire addio così ad ogni sogno scudetto. Tuttavia rimane sempre da difendere il secondo posto, e il numero 9 della Juventus ha tutta l’intenzione di contribuire con i suoi gol al raggiungimento di questo risultato. Anche per questo motivo i pronostici Juventus – Frosinone indicano il serbo come uno dei probabili primi marcatori del match.

Scommessa 3; Dusan Vlahovic primo marcatore nell’incontro: 4,20 con William Hill