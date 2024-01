In questo articolo si possono trovare i pronostici Juventus – Frosinone, quote dei bookmakers e analisi della partita di giovedì 11 gennaio ore 21.00.

Dopo aver strapazzato la Salernitana agli ottavi di finale, la Juventus ospita il Frosinone di Eusebio Di Francesco in un match, almeno sulla carta, dall’esito scontato.

Il nostro pronostico Juventus - Frosinone bet365 Sisal William Hill Over 3.5 2.62 2.60 2.62 Gleison Bremer marcatore nell’incontro 6.00 12.00 6.50 Risultato esatto 3-0 Juventus 8.50 8.25 8.00

Come scommettere su Juventus – Frosinone: analisi match e pronostici

A seguito dell’eliminazione di Inter e Napoli, è la Juventus la candidata principale alla vittoria del trofeo. Sulla strada per l’approdo alle semifinali si troverà di fronte il Frosinone giustiziere del Napoli, seriamente intenzionato a giocarsela fino in fondo.

Probabili formazioni Juventus - Frosinone

Per i pronostici Juventus – Frosinone occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, McKennie, Iling Jr; Yildiz, Milik.

Perin; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, McKennie, Iling Jr; Yildiz, Milik. FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic.

Una gara ricca di reti

Il 6 a 1 contro la Salernitana parla chiaro. Quando vuole, la Juventus può anche andare oltre il solito 1 a 0. Viste le premesse, considerando anche i 4 gol rifilati dal Frosinone al Napoli in occasione dei quarti di finale giocati al Maradona, i pronostici Juventus – Frosinone prevedono una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 3.5: 2,62 con bet365

La forza del brasiliano

Andato già a segno una volta in campionato in occasione della gara vinta per 2 a 1 contro il Cagliari, il numero 3 della Juventus Gleison Bremer è solito proiettarsi in avanti per sfruttare il suo strapotere fisico sulle palle inattive. Il difensore bianconero, per diverse giornate privo del compagno di reparto nonché di nazionale Danilo, si è sempre fatto trovare pronto e finora ha disputato una stagione all’insegna della concretezza. Ecco perché Bremer è uno dei papabili striker secondo le quote marcatore Juventus - Frosinone.

Scommessa 2; Gleison Bremer marcatore dell’incontro: 12,00 con Sisal

I bianconeri per arrivare fino in fondo

Favoriti per la vittoria finale, i bianconeri vogliono sfruttare l’aura positiva derivante dagli ultimi risultati positivi per cercare la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia. Determinati a raggiungere la finale di Roma, gli uomini allenati da Max Allegri cercheranno di sfruttare il fattore campo dello Stadium per regalare ai propri tifosi la seconda vittoria casalinga consecutiva. E di fatto sono i favoriti dai pronostici Juventus - Frosinone.

Scommessa 3; risultato esatto 3-0 Juventus: 8,00 con William Hill