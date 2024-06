Pronostici Italia – Turchia e informazioni utili per scommettere: azzurri favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Italia – Turchia, quote dei bookmakers e analisi della amichevole di martedì 4 giugno ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Italia – Turchia, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra azzurri e turchi, prima delle due amichevoli previste in vista della spedizione in Germania per i campionati europei di calcio.

La nazionale guidata da Luciano Spalletti affronta la Turchia allenata da Vincenzo Montella al Renato Dall’Ara di Bologna. I due tecnici, per la prima volta alla guida di due nazionali in una competizione Uefa, cercheranno di prepararsi al meglio per l’importante evento.

I nostri pronostici Italia – Turchia

Il nostro pronostico Italia - Turchia bet365 Sisal William Hill Gianluca Scamacca marcatore nell’incontro 2.60 2.60 2.40 Italia in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.10 2.10 2.05 Risultato esatto 2-0 Italia 8.00 7.75 8.00

Come scommettere su Italia – Turchia: analisi match e pronostici

Primo test per Luciano Spalletti, che 6 giorni prima dell’esordio contro l’Albania il 15 giugno, avrà occasione di testare le dinamiche della sua nazionale in un’altra amichevole contro la Bosnia ed Erzegovina al Carlo Castellani, in quello che fu lo stadio del suo esordio da allenatore 30 anni fa.

Probabili formazioni Italia - Turchia

Per i pronostici Italia – Turchia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ITALIA (3-4-2-1) : Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Scamacca.

: Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Scamacca. TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Ozkacar; Ozcan, Kokcu; Yildiz, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz.

Confrontare le quote vincente della partita Italia – Turchia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Gianluca Scamacca vuole ripagare la fiducia del mister

Autore di 13 reti in campionato, e protagonista assoluto nell’Europa League vinta dall’Atalanta, Gianluca Scamacca vuole dare il suo contributo anche alla nazionale italiana. L’attaccante romano classe 1999 è indicato essere – a detta dei pronostici Italia - Turchia – uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Gianluca Scamacca marcatore dell’incontro: 2,60 con bet365

Un’Italia da reinventare per Spalletti

Con diverse defezioni all’attivo, prima di Francesco Acerbi e poi di Giorgio Scalvini, Luciano Spalletti in Germania dovrà reinventarsi la retroguardia azzurra. Contro la Turchia di Vincenzo Montella, l’allenatore toscano cercherà dinamismi e sinergie prima di poter stilare la lista definitiva degli azzurri che andranno in Germania per difendere il titolo.

Scommessa 2; Italia in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,10 con Sisal

L’Italia vuole dimostrare di esserci

Campioni d’Europa in carica, gli azzurri guidati dal tecnico toscano vogliono prepararsi al meglio per Germania 2024 con una convincente vittoria contro i turchi. Inseriti in un girone di ferro insieme a Spagna, Albania e Croazia, i giocatori dell’Italia dovranno dimostrare di fare sul serio. E secondo pronostici Italia - Turchia, dovrebbero riuscirci.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Italia: 8,00 con William Hill