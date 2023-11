In questo articolo si possono trovare i pronostici Italia - Macedonia del Nord con le quote scommesse dei bookmaker e info utili sulla partita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Italia – Macedonia del Nord confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il penultimo turno delle qualificazioni per Euro 2024.

La sfida si giocherà allo stadio Olimpico di Roma nella serata di venerdì 17 novembre alle ore 20.45

La formazione azzurra allenata da Luciano Spalletti vedrà tra i pali, ovviamente, Gigio Donnarumma. Linea difensiva tutta nerazzurra con Darmian e Dimarco - reduce dall’eurogol contro il Frosinone - sugli esterni, con Acerbi e Bastoni come difensori centrali. A centrocampo Barella e Frattesi agiranno ai lati del rientrante Jorginho, mentre il tridente offensivo sarà composto da Berardi, Scamacca e Chiesa, vista la non convocazione di Immobile.

I nostri pronostici Italia - Macedonia del Nord

I nostri pronostici Italia - Macedonia del Nord bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-0 Italia 5.50 5.25 5.00 Domenico Berardi primo marcatore dell’incontro 5.50 6.00 4.20 Gianluca Scamacca marcatore nell’incontro 2.00 2.00 2.10

Probabili formazioni Italia – Macedonia del Nord

Per dei pronostici Italia - Macedonia del Nord vincenti, occorre analizzare le probabili formazioni delle squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Berardi, Scamacca, Chiesa.

Donnarumma; Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Berardi, Scamacca, Chiesa. MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski.

L’Italia obbligata a vincere

Con un successo gli azzurri giocheranno l’ultima partita del girone contro l’Ucraina, nel campo neutro di Leverkusen, con due risultati su tre a disposizione. La squadra di Spalletti è obbligata a vincere per non complicarsi troppo la vita nell’ultimo match previsto il 20 novembre alla Bay Arena. E i pronostici Italia - Macedonia del Nord sono con la squadra di casa.

Scommessa 1: risultato esatto 2-0 Italia: 5,50 con bet365

Fiducia a Domenico Berardi

Sarà Domenico Berardi uno dei 3 terminali offensivi di Spalletti. Tra i favoriti dalle quote marcatore Italia - Macedonai del Nord. Il numero 10 del Sassuolo, autore finora di 5 reti in Serie A, non va a segno in campionato da più di un mese. È arrivato il momento di sbloccarsi, magari proprio contro la Macedonia del Nord, permettendo così alla nazionale azzurra di avvicinarsi sempre di più alla qualificazione per Euro 2024.

Scommessa 2: Domenico Berardi primo marcatore dell’incontro: 6,00 con Sisal

Gianluca Scamacca centravanti

In assenza di capitan Ciro Immobile, il peso dell’attacco è tutto sulle spalle di Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta, finora a segno 5 volte in campionato con tutte reti su azione, avrà l’occasione di dimostrarsi decisivo anche con la maglia azzurra.

Scommessa 3: Gianluca Scamacca marcator nell’incontro: 2,10 con William Hill