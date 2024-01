In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter – Verona, quote dei bookmakers e l’analisi del match di sabato 6 gennaio alle ore 12.30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Verona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match previsto allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano

Comincia con la sfida contro il Verona il 2024 dell’Inter, con i nerazzurri che, con una vittoria, diventerebbero campioni d’inverno, mentre i veneti hanno disperatamente bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

I nostri pronostici Inter – Verona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Inter - Verona bet365 Sisal William Hill Marko Arnautovic marcatore nell’incontro 2.20 2.25 2.20 Risultato esatto 3-0 Inter 6.50 6.75 6.00 Marcus Thuram primo marcatore dell’incontro 4.75 4.50 4.50

Come scommettere su Inter – Verona: analisi match e pronostici

Il Verona quartultimo è ospite dei nerazzurri, che vorranno salutare i loro tifosi con la prima vittoria del 2024 e, soprattutto, vorranno mettersi alle spalle lo scialbo pareggio ottenuto contro il Genoa nell’ultimo turno. Scaligeri a caccia di punti dopo la sconfitta interna per 1 a 0 nello scontro diretto contro la Salernitana.

Probabili formazioni Inter - Verona

Per i pronostici Inter – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram.

Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Doig; Duda, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Cominciare come si è terminato

Nella partita contro il Genoa il calciatore austriaco è andato a segno portando in vantaggio i nerazzurri, che poi sono stati raggiunti dalla rete del pareggio di Radu Dragusin. Il numero 8 nerazzurro vuole cominciare il nuovo anno con un altro gol, e anche per questo motivo i pronostici Inter – Verona lo indicano come uno tra i probabili marcatori.

Scommessa 1; Marko Arnautovic marcatore nell’incontro: 2,20 con bet365

Campioni d’Inverno

Tra tutte le squadre in coda alla classifica, quella del Verona è la retroguardia che ha subìto meno reti. Sono infatti 24 i gol concessi dalla difesa veneta, appena 4 in più del Milan terzo in classifica. Tuttavia gli scaligeri avranno di fronte a sé il miglior attacco del torneo. Alla 18esima giornata infatti, la squadra allenata da Simone Inzaghi ha segnato la bellezza di 42 reti subendone appena 8. La difesa del Verona è avvisata…

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Inter: 6,75 con Sisal

Thuram vuole cominciare bene l’anno

Con 7 gol in 19 presenze in campionato, Marcus Thuram ha tutta l’intenzione di cominciare bene il suo 2024. L’attaccante francese, numero 9 dei nerazzurri, vuole andare a segno contro il Verona per poter così regalare vittoria e titolo di Campioni d’Inverno ai nerazzurri. Come sempre è favorito, anche dalle quote marcatore Inter - Verona.

Scommessa 3; Marcus Thuram primo marcatore nell’incontro: 4,50 con William Hill