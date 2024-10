In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter-Torino, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Torino, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Simone Inzaghi e quella allenata da Paolo Vanoli.

La partita, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A, si disputerà sabato 5 ottobre alle 20:45 in quel di San Siro.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Inter - Torino

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Inter - Torino bet365 LeoVegas William Hill Vittoria Inter 1.33 1.27 1.32 Over 3,5 2.75 2.85 2.75 Parziale/secondo tempo pareggio/Inter 3.75 4.00 4.20

Altre quote Inter - Torino, pronostici e mercati possono essere consultati sui portali ufficiali dei bookmaker. Inoltre gli appassionati di betting troveranno utili info visitando

la nostra guida a pronostici e quote vincente Serie A di quest'anno

la nostra pagina dedicata al codice promozionale Lottomatica esclusivo utile per ottenere un welcome bonus maggiorato.

Come scommettere su Inter – Torino: analisi match e pronostici

Un'altra vittoria, per tenere il passo del Napoli capolista. Questo l'obiettivo di un’Inter che vuole il tris dopo i successi contro Udinese e Stella Rossa: questa volta i nerazzurri devono vedersela con il Torino, squadra ridimensionata dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano dell'Empoli e la prima sconfitta in campionato al cospetto della Lazio.

La sfida di San Siro mette a confronto due squadre a quota 11 punti: un bottino sotto le aspettative per gli interisti, ancora scottati per il K.O. nel derby contro il Milan. In casa granata, invece, c'è grande soddisfazione per l'avvio più che positivo della nuova gestione Vanoli.

Probabili formazioni Inter vs Torino

Per i pronostici Inter – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; L. Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi

Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; L. Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic, Vojvoda, Coco, Maripan; Lazaro, Ricci, Tameze, Ilic, Borna Sosa; Sanabria, Zapata. Allenatore: Zanoli.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Inter, la vittoria sembra scontata

Ha riposato in Champions, partendo dalla panchina e trovando comunque la via del gol. Ora Lautaro Martinez è chiamato a trovare la quarta rete consecutiva tra campionato e coppe, per mettersi definitivamente alle spalle il difficile momento vissuto all’inizio di questa stagione. Il campione del mondo vuole subito mettere le cose in chiaro: così, secondo i nostri pronostici Inter - Torino sarà vinta agevolmente dai nerazzurri capitanati dal campione argentino.

Scommessa 1; vittoria Inter: 1,27 con bet365

Inter - Torino, ci saranno almeno quattro reti

L’Inter vuole difendere il titolo di campione d’Italia e, per questo, non può perdere per strada punti preziosi, per giunta in casa e contro squadre che - almeno sulla carta, proprio come il Torino - non possono ambire ad un piazzamento tra le big assolute del campionato. Troppo il divario tra le due compagini: per questo, secondo i nostri pronostici Inter - Torino si chiuderà con almeno quattro reti realizzate nell’arco dei novanta minuti.

Scommessa 2; over 3,5: 4,60 con Leovegas

I nerazzurri soffriranno all’inizio, ma poi saranno 3 punti

La squadra di Simone Inzaghi è tra le compagini più forti del panorama europeo, ma il Torino di Paolo Vanoli non vuole fare da sparring partner. I granata dovrebbero tenere duro e riuscire a difendere il risultato almeno nella prima frazione di gioco. Dopodiché uscirebbero fuori i veri valori: attenzione, così, all’ipotesi di un primo tempo chiuso sul pareggio e di una ripresa con l’Inter avanti e in grado di conquistare il quarto successo in questo campionato.

Scommessa 3; parziale/secondo tempo pareggio/Inter: 4,33 con William Hill