In questo articolo i lettori troveranno i nostri pronostici Inter - Sassuolo con confronto quote e analisi del match di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Sassuolo confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la sesta giornata di Serie A.

Il 27 settembre, alle ore 20.45, lo Stadio San Siro di Milano ospiterà la partita tra Inter e Sassuolo nell’unico turno infrasettimanale previsto per questa stagione. Entrambe le formazioni sono reduci da 2 successi, il Sassuolo al Mapei Stadium è riuscito ad infliggere la prima sconfitta stagionale alla Juventus, mentre l’Inter ha avuto ragione sull’Empoli ultimo in classifica in Toscana.

I nostri pronostici Inter - Sassuolo

I nostri pronostici Inter - Sassuolo bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 Inter 9.50 10.00 9.50 Marcus Thuram primo marcatore dell’incontro 4.33 4.80 5.00 Under 2.5 3.00 2.75 2.75

Come scommettere su Inter - Sassuolo: pronostico e analisi squadre

Simone Inzaghi non varierà più di tanto il suo piano tattico. In difesa, sono due i ballottaggi: quello tra Darmian e Pavard e quello tra Acerbi e de Vrij. A centrocampo, invece, Barella tornerà titolare mentre Frattesi partirà dalla panchina. Juan Cuadrado e Carlos Augusto si giocheranno una maglia da titolare fino all’ultimo.

Dionisi potrebbe pensare a qualche cambio. In difesa Viti potrebbe essere lanciato dal primo minuto al posto di Tressoldi. Il resto dei titolari dovrebbero essere gli stessi visti contro i bianconeri, con il solo ballottaggio tra Bajrami e Thorstvedt che rimane aperto. Dubbio sul portiere: tutto dipenderà dalle condizioni di Consigli.

Probabili formazioni Inter – Sassuolo

Per dei pronostici Inter - Sassuolo vincenti, è importante conoscere le probabili formazioni delle due sqaudre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della sesta giornata di Serie A:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Boloca, Matheus Hernrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Sassuolo permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

L’Inter vuole continuare a vincere

L'Inter cerca continuità dopo 15 punti in 5 partite in questo Campionato e vuole continuare la sua striscia di vittorie. Dopo il successo di misura contro l’Empoli, contro il Sassuolo i nerazzurri vogliono portare a casa altri 3 punti magari con un risultato più rotondo. Sono infatti i favoriti dalle quote e pronostici Inter - Sassuolo dei siti scommesse online.

Scommessa 1; risultato esatto 3 a 0 Inter: 9,50 con bet365

L’occasione per Thuram

Con Arnautovic fermo ai box almeno fino a novembre, Marcus Thuram avrà sicuramente a disposizione più minuti per migliorare il suo score in campionato. Dopo la spettacolare rete del derby, il francese contro l’Empoli è rimasto a secco. Cercherà in tutti i modi di rifarsi contro i neroverdi. Interessanti sono le quote marcatore Inter - Sassuolo del numero 9 neroazzurro.

Scommessa 2; Marcus Thuram primo marcatore dell’incontro: 4,80 con Sisal

Il cuore dei neroverdi

Dopo lo storico successo contro la Juventus, gli uomini di Dionisi proveranno a fare risultato anche a San Siro. Contro l’Inter i neroverdi saranno chiamati ad una dura prova e dovranno giocare la partita perfetta se vorranno uscire dal Meazza con un risultato utile. I pronostici Inter - Sassuolo non danno molte possibilità alla squadra romagnola, ma occhio alle sorprese.

Scommessa 3; under 2.5: 2.75 con William Hill