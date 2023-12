In questa pagina i giocatori troveranno i nostri pronostici Inter - Lecce, le quote dei bookmakers online e info utili per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Lecce, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Match del tardo pomeriggio a San Siro, che sarà il teatro della sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Lecce di Roberto D’Aversa. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria in campionato, ma l’Inter in settimana ha subìto la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Bologna, che ha vinto per 2 a 1 a Milano.

I nostri pronostici Inter – Lecce

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Inter - Lecce bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.62 2.75 2.60 Risultato esatto 3-0 Inter 7.00 6.75 6.50 Marcus Thuram marcatore dell’incontro 2.20 2.00 2.15

Tutti i pronostici Inter - Lecce, quote e mercati di scommessa possono essere consultati sulle piattaforme ufficiali dei siti di scommesse. In più i lettori che volessero una panoramica più ampia sul mondo del betting possono:

visitare la nostra guida ai migliori bonus benvenuto nuovi utenti con confronto offerte degli oepratori

consultare la nostra pagina dedicata al codice bonus PokerStars dove trovare info utili sul concessionario di gioco.

Probabili formazioni Inter - Lecce

Per i pronostici Inter – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram.

Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Strefezza, Krstovic, Banda.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La solidità dei salentini

Al momento 12esimi in classifica, i salentini finora hanno conquistato 20 punti in campionato, permettendosi il lusso di pareggiare contro il Milan e di battere la Lazio. Entrambe le partite giocate allo stadio Via del Mare. Finora zero vittorie in trasferta per i giallorossi, che sperano tuttavia di uscire da San Siro con un risultato utile. Secondo i pronostici Inter - Lecce, la partita potrebbe non essere così scontata.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,62 con bet365

Dimenticare il Bologna

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia ad opera del Bologna, l’Inter ha l’occasione di farsi perdonare davanti ai propri tifosi, provando ad allungare ulteriormente il passo rispetto alle sue inseguitrici. Privi del capocannoniere Lautaro Martinez, i nerazzurri potranno comunque contare su Arnautovic e Thuram, per provare a conquistare la vittoria numero 14 in campionato. Indubbiamente i nerazzurri sono favoriti dalle quote e pronostici Inter - Lecce.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Inter: 6,75 con Sisal

Thuram tuttofare

Con il suo ingresso in campo contro il Bologna in Coppa Italia, l’attaccante francese ha provato a portare scompiglio nella retroguardia dei felsinei. Tuttavia, la solidità della difesa del Bologna, e un pizzico di sfortuna, hanno fatto sì che il numero 9 nerazzurro non andasse a segno contro i rossoblu. Contro il Lecce il figlio d’arte cercherà di scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori, e i pronostici Inter – Lecce prevedono che l’attaccante transalpino possa andare a segno contro i salentini.

Scommessa 3; Marcus Thuram marcatore nell’incontro: 2,15 con William Hill