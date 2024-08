In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter – Lecce, quote dei bookmakers e analisi della gara valida per il secondo turno di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Lecce, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match. La partita è in programma allo stadio San Siro di Milano il prossimo 24 agosto, con fischio d’inizio alle 20:30. Le due squadre si sono affrontate un totale di 36 volte in Serie A. È netta la predominanza dell’Inter, che ha portato a casa il successo in 28 occasioni. Sono stati 4 i pareggi, mentre il Lecce è uscito vittorioso dalla sfida contro l’Inter in appena 4 occasioni.

I nostri pronostici Inter – Lecce

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Inter - Lecce

Come scommettere su Inter – Lecce: analisi match e pronostici

Un pareggio inaspettato alla prima per l’Inter, che non è andata oltre l’1-1 sul campo del Genoa. I Campioni d’Italia in carica restano comunque i favoriti per la vittoria del campionato, anche perché Inzaghi ha visto impreziosire la rosa con gli innesti di Zielinski e Taremi, entrambi svincolati. È partita invece male l’avventura di Gotti sulla panchina del Lecce. I quattro gol subiti nella gara d’esordio contro l’Atalanta, al netto del divario tecnico tra le due squadre, hanno accesso più di un campanello d’allarme nei salentini. Gli ultimi giorni di mercato saranno fondamentali per puntellare una rosa che, altrimenti, farà fatica a lottare per la salvezza.

Probabili formazioni Inter vs Lecce

Per i pronostici Inter – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez. Allenatore: Simone Inzaghi. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Morente, Rafia, Dorgu; Krstović. Allenatore: Luca Gotti.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Inter, obiettivo vittoria

Il pareggio sul campo del Genoa può essere considerato un mezzo passo falso, vista anche la differenza tecnica tra le due squadre. Anche per questo, Inzaghi vuole una vittoria schiacciante contro il Lecce, squadra destinata a lottare per la salvezza e che già contro l’Atalanta ha dimostrato di avere una difesa tutt’altro che impenetrabile. Molti, insomma, i motivi per puntare sul risultato esatto 4-0 secondo i pronostici Inter - Lecce.

In attesa di Lautaro

103 gol con la maglia dell’Inter, il rinnovo di contratto appena firmato, la fascia di capitano. Lautaro Martinez è il volto dell’Inter. L’attaccante argentino è ancora a caccia del primo gol stagionale. Contro il Genoa non si è visto il miglior Lautaro, ma va ricordato che l’attaccante ha disputato (e vinto) la Copa America con l’Argentina. Buone chance, insomma, di vederlo primo marcatore secondo i pronostici Inter - Lecce, anche per celebrare al meglio il proprio compleanno.

Gotti in cerca di risposte

Cliente peggiore all’esordio non poteva esserci, perché l’Atalanta di Gasperini è ormai una big della Serie A. Certo, il 4-0 subito all’esordio racconta di un Lecce remissivo e probabilmente non pronto a lottare per la salvezza. Mancano ancora una decina di giorni di mercato ed i salentini sono obbligati a fare qualcosa sul mercato per dare al proprio allenatore una rosa che sia all’altezza degli obiettivi stagionali.

