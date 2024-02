In questo articolo si possono trovare i pronostici Inter – Atletico Madrid, quote dei bookmakers e analisi del match di martedì 20 febbraio ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Inter – Atletico Madrid, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Dopo esser scappata a + 10 dalla Juventus seconda in campionato, l’Inter ospita l’Atletico Madrid del grande ex Diego Simeone, al momento a 11 punti di distanza dal Real Madrid capolista nella Liga spagnola.

I nostri pronostici Inter – Atletico Madrid

Il nostro pronostico Inter - Atletico Madrid bet365 Sisal William Hill Lautaro Martinez marcatore dell’incontro 2.62 2.50 2.00 Risultato esatto 2-0 Inter 7.50 8.00 7.50 Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.40 2.40 2.45

Come scommettere su Inter – Atletico Madrid: analisi match e pronostici

Ritorna la Champions anche a San Siro per questo 2024. I nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono dimostrare di non avere rivali neanche in Europa, e punteranno a vincere con un buon risultato la prima delle due sfide contro i colchoneros.

Probabili formazioni Inter - Atletico Madrid

Per i pronostici Inter – Atletico Madrid occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, S. Lino; Griezmann, Depay.

Confrontare le quote vincente della partita Inter – Atletico Madrid permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

I gol del capitano

Autore finora di 20 reti in Serie A e di 2 reti in Champions League, il “Toro” ha tutta l’intenzione di portare la sua squadra fino in fondo nella competizione. L’argentino sta vivendo un periodo di forma strepitoso e i pronostici Inter – Atletico Madrid, indicano il capitano dei nerazzurri come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Lautaro Martinez marcatore dell’incontro: 2,62 con bet365

Iniziare bene

L’Inter vuole provare ad arrivare in finale per il secondo anno consecutivo e per questo motivo vuole sbrigare la pratica Atletico già nella partita d’andata. Un risultato netto nei primi 90 minuti della doppia sfida potrebbe spianare la strada dei quarti di finale per gli uomini allenati da Simone Inzaghi. Ed è una delle previsioni più probabili secondo alcuni pronostici Inter - Atletico Madrid.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Inter: 8,00 con Sisal

L’ennesimo risultato utile

Giocare contro l’Atletico Madrid allenato da Diego Simeone non è mai semplice, ma quest’anno l’Inter sembra non avercene per nessuno. I nerazzurri stanno attraversando un incredibile periodo di forma, e i 59 gol segnati in campionato ne sono la prova lampante. I pronostici Inter- Atletico Madrid prevedono che contro i colchoneros la squadra di Inzaghi proverà ad andare in vantaggio già nei primi 45 minuti, per poi amministrare e cercare di segnare il più possibile per così assicurarsi una gara di ritorno più tranquilla.

Scommessa 3; Inter in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,45 con William Hill