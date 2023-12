In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Genoa - Juventus, le quote dei bookmaker online e bonus per scommettere sull'anticipo.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra rossoblu e bianconeri previsto venerdì 15 dicembre alle ore 20.45.

Lo stadio Luigi Ferraris di Genoa sarà teatro della sfida che aprirà, di fatto, la sedicesima giornata di Serie A.

I nostri pronostici Genoa - Juventus

Il nostro pronostico Genoa - Juventus bet365 Sisal William Hill Juventus in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.60 2.50 2.45 Risultato esatto 0-1 Juventus 5.00 5.50 5.00 Federico Chiesa marcatore nell’incontro 4.00 3.75 3.60

Come scommettere su Genoa – Juventus: analisi match e pronostici

Dopo aver battuto il Napoli allo Juventus Stadium, i bianconeri non vogliono lasciar scappare l’Inter, impegnata domenica sera nell’insidiosa trasferta di Roma contro la Lazio. A 3 punti dalla zona retrocessione, il Genoa di Gilardino è a caccia di un risultato utile dopo la sconfitta di misura subìta dal Monza.

Probabili formazioni Genoa - Juventus

Per i pronostici Genoa – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi/Messias, Haps; Gudmundsson, Retegui.

Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi/Messias, Haps; Gudmundsson, Retegui. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot/Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

I bianconeri per mettere pressione alla capolista

La Juventus vuole mettere il sale sulla coda dell’Inter impegnata domenica sera a Roma contro la Lazio. I bianconeri vogliono giocare la carta della poca pressione su di loro per provare a rendere la vita al Marassi per provare a ritornare, almeno momentaneamente, in testa alla classifica. Facile immaginare, anche stando ai pronostici Genoa - Juventus, che i bianconeri possano andare in vantaggio.

Scommessa 1; Juventus in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,60 con bet365

Una squadra cinica

Con soltanto una vittoria in meno rispetto all’Inter, la Juventus questa stagione sta dimostrando un cinismo fuori dal comune. Quello contro il Napoli è stato il quinto successo per 1-0 del torneo per la squadra allenata da Max Allegri. Secondo i pronostici Genoa – Juventus, c’è la probabilità che i bianconeri espugnino il Marassi con il medesimo risultato.

Scommessa 2; risultato esatto 0-1 Juventus: 5,50 con Sisal

Il momento di forma di Federico Chiesa

Contro il Napoli campione d’Italia, Federico Chiesa è stato una spina nel fianco degli azzurri. Le sue accelerazioni improvvise hanno messo più di una volta in seria difficoltà la retroguardia partenopea. Gli è mancato soltanto il gol, con l’ultima marcatura del 7 bianconero che risale alla sconfitta per 4 a 2 contro il Sassuolo datata 23 settembre. Proprio per questo motivo i pronostici Genoa – Juventus indicano l’attaccante azzurro come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Federico Chiesa marcatore nell’incontro: 3,60 con William Hill