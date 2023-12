In questo articolo i lettori troveranno i pronostici Genoa - Empoli, quote dei siti scommesse e tutte le info utili sul match di sabato alle 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Empoli confrontando le quote dei migliori bookmaker online e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A.

Si aprirà con Genoa – Empoli la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Un vero e proprio scontro salvezza quello che vedrà sfidarsi le formazioni allenate da Alberto Gilardino e Aurelio Andreazzoli, entrambe uscite sconfitte dai rispettivi match nell’ultima giornata di campionato.

I nostri pronostici Genoa - Empoli

I nostri pronostici Genoa - Empoli bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.10 2.00 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.10 2.05 2.00 Ruslan Malinovskyi marcatore nell’incontro 4.75 4.00 4.40

Come scommettere su Genoa – Empoli: analisi match e pronostici

Inizia ad essere preoccupante la posizione in classifica dei grifoni, che devono cominciare ad accumulare punti preziosi se vorranno conquistare la permanenza in Serie A.

L’Empoli dopo l’exploit di Napoli ha subìto 4 reti dal Sassuolo in casa e si trova attualmente al terzultimo posto in classifica. Per salvarsi i toscani dovranno cercare di fare sicuramente meglio rispetto a quanto fatto finora.

Probabili formazioni Genoa - Empoli

Per i pronostici Genoa – Empoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Malinovskyi, Puscas.

Martinez; Dragusin, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Malinovskyi, Puscas. EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Caputo.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Empoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa non proprio impermeabile

Di fatto la peggiore difesa del torneo insieme a quella della Salernitana, la retroguardia dell’Empoli dall’inizio del campionato non ha subìto reti soltanto in 3 occasioni. Quello di Genova non è sicuramente una trasferta semplice, ci si aspetta quindi che questo match, secondo i pronostici Genoa - Empoli, sia ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,10 con bet365

L’Empoli deve tirar fuori il carattere

All’alba del suo insediamento sulla panchina dei toscani, sembrava che Aurelio Andreazzoli fosse riuscito ad indirizzare gli azzurri verso una visione di gioco diversa dalla precedente gestione. Tuttavia, giornata dopo giornata, i problemi sono ritornati a galla, e servirà una buona prova di carattere per non compromettere la stagione. La partita, stando ai pronosticci Genoa - Empoli, può essere una buona occasione per conquistare un risultato utile.

Scommessa 2; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,05 con Sisal

Fiducia a Malinovskyi

Contro il Frosinone, Ruslan Malinovskyi ha segnato il suo primo gol in campionato con la maglia del Genoa. Il suo gol non è bastato per evitare la sconfitta ai rossoblu, tuttavia l’attaccante ucraino, in prestito dall’Olympique Marsiglia, ha la piena fiducia del suo allenatore Alberto Gilardino e cercherà di ripagarlo provando ad andare di nuovo a segno nella partita conto l’Empoli. Ecco perché è tra i favoriti dalle quote marcatore Genoa - Empoli.

Scommessa 3; Ruslan Malinovskyi marcatore nell’incontro: 4,40 con William Hill