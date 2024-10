In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa-Bologna, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Bologna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Alberto Gilardino e quella guidata da Vincenzo Italiano.

La partita, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, si disputerà sabato 19 ottobre alle 15:00 allo Stadio Luigi Ferraris.

I nostri pronostici Genoa - Bologna

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Genoa - Bologna bet365 Sisal William Hill Pareggio 3.20 3.00 3.10 Parziale/Secondo tempo Bologna/Pareggio 15.00 14.50 15.00 Fabbian segna nell’incontro 3.60 4.50 4.33

Come scommettere su Genoa – Bologna: analisi match e pronostici

Due delle grandi delusioni di inizio campionato a confronto. Il Genoa deve fare i conti con un numero impressionante di infortuni (spiccano quelli di Malinovskyi, Vitinha e Gollini) e con una serie di acciacchi da non sottovalutare. A fare il resto un calciomercato assolutamente deludente, segnato dagli addii di Gudmundsson e Retegui: non è un caso che i liguri stiano guardando con attenzione agli svincolati, come certificano l'arrivo di Gaston Pereiro e le voci su Balotelli e Candreva.

Se il Genoa ha raccolto solo 5 punti, venendo da tre sconfitte di fila, il Bologna invece si presenta con una classifica migliore (otto punti conquistati). Gli ospiti, però, devono interrogarsi per i troppi pareggi raccolti da inizio stagione, addirittura 5 totali su sette gare disputate. Anche i felsinei pagano un calciomercato in tono minore, segnato dagli addii di Zirkzee, Calafiori e del tecnico Thiago Motta.

Per i pronostici Genoa – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni.

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (3-5-1-1) : Gollini, Norton-Cuffy, Vogliacco, Vasquez; Zanoli, Thorsby, Bohinen, Frendrup, Martin; Miretti; Pinamonti. Allenatore: Gilardino.

: Gollini, Norton-Cuffy, Vogliacco, Vasquez; Zanoli, Thorsby, Bohinen, Frendrup, Martin; Miretti; Pinamonti. Allenatore: Gilardino. BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Posch, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye. Allenatore: Italiano

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Ancora un pareggio in vista per il Bologna?

Il Bologna soffre di “pareggite”, e allora l’ennesimo X non è assolutamente da scartare. Gli emiliani possono fare leva sull’ottimo Castro in attacco, ma ballano troppo in difesa, come certificano i 9 gol subiti fin qui. Ha fatto peggio il Genoa, che di reti ne ha subite ben 15. Così, tra difese troppo morbide e attacchi inconcludenti, secondo il nostro pronostico Genoa - Bologna è gara destinata a chiudersi con un pareggio.

Scommessa 1; pareggio: 3,20 con bet365

Gara equilibrata, ma il Bologna dovrebbe chiudere il primo tempo in vantaggio

Il Bologna, almeno sulla carta, è squadra più attrezzata del Genoa. Soprattutto, la squadra di Italiano appare quasi al completo, dovendo fare a meno solo del lungodegente Cambiaghi e di un Ferguson ormai sulla via del recupero. Per questo, secondo la nostra previsione il Bologna dovrebbe chiudere il primo tempo in vantaggio, grazie alle iniziative dei vari Orsolini, Castro e Fabbian. Nella ripresa, però, potrebbe uscire fuori l'orgoglio di un Genoa che si affida al centravanti Pinamonti.

Scommessa 2; parziale/secondo tempo Bologna/pareggio: 14,50 con Sisal

Fabbian vuole il secondo gol stagionale

Giovanni Fabbian è stato uno dei grandi protagonisti del Bologna di Thiago Motta e ha tutte l'intenzione di ripetersi anche in questa stagione. Il centrocampista scuola Inter vuole il secondo gol stagionale: per questo, secondo i nostri pronostici Genoa - Bologna sarà nel segno di un gol del centrocampista dell'Under 21 italiana.

Scommessa 3; Fabbian segna nell’incontro: 4,33 con William Hill