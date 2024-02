In questo articolo si possono trovare i pronostici Genoa – Atalanta, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 11 febbraio ore 18.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Genoa – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sull’incontro del tardo pomeriggio tra le due formazioni, gara valida per il 24esimo turno di Serie A.

Ospite ostico per il Genoa di Alberto Gilardino, che ospita un’Atalanta seriamente intenzionata a difendere il quarto posto.

I nostri pronostici Genoa – Atalanta

Il nostro pronostico Genoa - Atalanta bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.20 2.10 2.20 Risultato esatto 0-2 Atalanta 6.50 9.50 9.00 Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.75 2.65 2.70

Come scommettere su Genoa – Atalanta: analisi match e pronostici

Reduce da una prepotente vittoria per 3 a 1 contro la Lazio, l’Atalanta fa visita al Genoa che, lo scorso turno, non è riuscita ad andare oltre lo 0 a 0 contro l’Empoli al Castellani.

Probabili formazioni Genoa - Atalanta

Per i pronostici Genoa – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui.

Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic, Miranchuk; De Ketelaere.

Confrontare le quote vincente della partita Genoa – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’attacco prolifico della Dea

Con 40 gol segnati e con, tra l’altro, una gara da recuperare, l’attacco dei bergamaschi è tra i più prolifici della Serie A. La facilità con cui gli uomini allenati da Gianpiero Gasperini vanno in gol è impressionante e per questo motivo i pronostici Genoa – Atalanta prevedono la possibilità di assistere a una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,20 con bet365

Blindare il quarto posto

Con un difficile match da recuperare contro la capolista Inter a San Siro, l’Atalanta vuole blindare il quarto posto che potrebbe voler dire Champions League dalla prossima stagione. I nerazzurri hanno già vinto 4 volte in trasferta quest’anno, e contro il Genoa proveranno a conquistare la quinta vittoria lontano dalle mura amiche del Gewiss Stadium.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Atalanta: 9,50 con Sisal

Il momento di forma degli uomini di Gasperini

Contro la Lazio l’Atalanta è passata in vantaggio nel primo quarto d’ora, per poi blindare il risultato nel secondo tempo grazie ad una doppietta del sempre più decisivo Charles De Ketelaere. Vista lo stato di forma dei nerazzurri, i pronostici Genoa – Atalanta prevedono la possibilità che i bergamaschi allenati da Gianpiero Gasperini possano passare in vantaggio contro il Genoa già nei primi 45 minuti.

Scommessa 3; Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,70 con William Hill