In questo articolo si possono trovare i pronostici Frosinone – Roma, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica 18 febbraio ore 18.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Frosinone – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul confronto tra le due formazioni laziali, gara valida per il 25esimo turno di Serie A.

Dopo il prezioso pareggio di Rotterdam, in occasione degli spareggi di Europa League, la Roma di Daniele De Rossi fa visita al Frosinone dell’ex Eusebio di Francesco.

I nostri pronostici Frosinone – Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Frosinone - Roma bet365 Sisal William Hill Roma in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.30 2.45 2.50 Risultato esatto 0-2 Roma 10.00 11.00 9.50 Romelu Lukaku marcatore nell’incontro 2.20 2.25 2.20

Altre quote Frosinone - Roma, pronostici e mercati sono disponibili sui portali ufficiali dei bookmaker online.

visitare la nostra pagina dedicata alle quote vincente Serie A con le maggiori favorite

consultare la nostra guida al codice bonus Unibet, welcome bonus del bookmaker e tanto altro.

Come scommettere su Frosinone – Roma: analisi match e pronostici

Reduce dal 5 a 1 interno subìto dalla Fiorentina, il Frosinone ospita una Roma in piena corsa Champions. I giallazzurri hanno assolutamente bisogno di far punti, con una zona retrocessione distante appena 4 lunghezze.

Probabili formazioni Frosinone - Roma

Per i pronostici Frosinone – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Monterisi, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Harroui.

Turati; Gelli, Monterisi, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Harroui. ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Pellegrini; Dybala, Lukaku.

Confrontare le quote vincente della partita Frosinone – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Ritrovare continuità

Dopo la batosta interna subìta dall’Inter capolista che si è imposta per 4 a 2 all’Olimpico, la squadra di De Rossi ha avuto la forza di rialzarsi e reagire, andando a conquistare un prezioso pareggio in Olanda a casa del Feyenoord. A 4 punti dalla zona Champions, i giallorossi con una vittoria potrebbero mettere pressione al Bologna di Thiago Motta che li precede in classifica. Motivo per cui i pronostici Frosinone - Roma suggeriscono una vittoria della squadra ospite.

Scommessa 1; Roma in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,30 con bet365

Riprendere a vincere

4 schiaffi subiti in casa davanti al proprio pubblico sono sempre difficili da digerire. I giallorossi non hanno neanche avuto modo di pensarci che sono dovuti volare a Rotterdam per giocare la partita d’andata degli spareggi di Europa League dove hanno bloccato i padroni di casa sull’1 a 1. Contro il Frosinone la squadra di De Rossi avrà la possibilità di ritrovare la vittoria in campionato per non rischiare di perdere il treno Champions. Ecco perché gran parte dei pronostici Frosinone - Roma suggeriscono una vittoria in trasferta per i giallorossi.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Roma: 11,00 con Sisal

Romelu Lukaku a caccia del gol

Segnando la rete del pareggio contro il Feyenoord, Romelu Lukaku ha interrotto un digiuno che andava avanti da diverse giornate tra Serie A ed Europa League. Nella partita contro il Frosinone il gigante belga ha tutta l’intenzione di tornare a segnare e i pronostici Frosinone – Roma indicano il numero 90 giallorosso come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Romelu Lukaku marcatore nell’incontro: 2,20 con William Hill