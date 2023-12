In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Frosinone - Juventus dei nostri esperti con confronto quote dei siti scommesse online e altre info.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Frosinone – Juventus, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita prevista per ora di pranzo al Benito Stirpe di Frosinone, gara valida per la 17esima giornata di Serie A.

Seconda trasferta consecutiva per i bianconeri, che dopo il pareggio contro il Genoa a Marassi, saranno impegnati nella gara contro il Frosinone. I ciociari, galvanizzati dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli al Maradona, tenteranno un altro colpaccio contro la Vecchia Signora.

I nostri pronostici Frosinone – Juventus

Il nostro pronostico Frosinone - Juventus bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.90 1.80 Risultato esatto 1-2 Juventus 8.50 8.50 8.50 Federico Chiesa marcatore dell’incontro 3.40 3.00 3.00

Altri pronostici Frosinone - Juventus, quote dei bookmaker e mercati sono consultabili sui portali ufficiali degli operatori. In più i giocatori che volessero una panoramica più ampia sul mondo del betting possono:

Probabili formazioni Frosinone - Juventus

Per i pronostici Frosinone – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Lusuardi, Romagnoli, Oyono; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic.

Turati; Lirola, Lusuardi, Romagnoli, Oyono; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Confrontare le quote vincente della partita Frosinone – Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Monza per proseguire con i risultati utili

In Coppa Italia il Frosinone è stato capace di segnare 4 reti al Napoli, facendo registrare la peggior sconfitta stagionale per gli azzurri che, per il secondo anno consecutivo, sono stati eliminati dal trofeo agli ottavi di finale. I ciociari sulle ali dell’entusiasmo, proveranno a fare risultato anche contro la Juventus e, i pronostici Frosinone – Juventus, prevedono una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

I bianconeri per non lasciar scappare i nerazzurri

Dopo la battuta d’arresto contro il Genoa, la Juventus non vuole lasciar scappare l’Inter e vuole conquistare la dodicesima vittoria in campionato. La prossima giornata i bianconeri giocheranno l’ultima gara dell’anno allo Stadium contro la Roma di Josè Mourinho e vorrebbero arrivare alla gara contro i giallorossi a classifica invariata. Secondo i pronostici Frosinone - Juventus, la squadra di Allegri dovrebbe superare il match senza troppe difficoltà.

Scommessa 2; risultato esatto 1-2 Juventus: 8,50 con Sisal

Nel segno del 7

Contro il Genoa Federico Chiesa è andato in gol su rigore, segnando il suo quinto gol in campionato. La sua rete tuttavia, non ha regalato la vittoria alla Juventus, che è stata raggiunta dal Genoa di Alberto Gilardino. Contro il Frosinone l’attaccante azzurro farà di tutto per trovare la sua sesta rete stagionale e per regalare alla Juventus un’altra vittoria. Motivo per cui è tra i favoriti dalle quote marcatore Frosinone - Juventus.

Scommessa 3; Federico Chiesa marcatore nell’incontro: 3,00 con William Hill