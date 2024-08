In questo articolo si possono trovare i pronostici Francia – Spagna, quote dei bookmakers e analisi match tra le rappresentative olimpiche maschili.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Francia – Spagna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match, con la formazione olimpica iberica che parte con i favori del pronostico. Partita che che deciderà a chi sarà assegnato l’oro olimpico e che avrà luogo al Parco dei Principi di Parigi alle ore 18:00 di venerdì 9 agosto.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Francia – Spagna

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Francia - Spagna bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.25 2.20 2.25 Vittoria Francia tempi regolamentari 2.37 2.40 2.35 Vittoria Spagna tempi regolamentari 3.10 3.10 3.10

Maggiori informazioni, quote Francia - Spagna, pronostici e mercati possono essere consultati sulle piattaforme ufficiali. Inoltre si potranno ottenere ulteriori info sul mondo del betting visitando:

la nostra pagina con un confronto dei migliori bonus scommesse online

la nostra guida al codice promozionale Goldbet esclusivo per ottenere un bonus benvenuto maggiorato.

Come scommettere su Francia – Spagna: analisi match e pronostici

Le due protagoniste più attese di questa manifestazione olimpica si scontreranno nella finale. In palio c’è l’oro ed i padroni di casa partono con i favori del pronostico, soprattutto perché giocheranno in casa. La Francia in semifinale ha avuto la meglio sull’Egitto (3-1), mentre la Spagna è riuscita a superare il Marocco (2-1)

Probabili formazioni Francia vs Spagna

Per i pronostici Francia – Spagna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FRANCIA (4-3-3): Restes; Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert; Akliouche, Chotard, Diouf; Olise, Lacazette, Mateta.

Restes; Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert; Akliouche, Chotard, Diouf; Olise, Lacazette, Mateta. SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Pubill, Garcia, Cubarsì, Miranda; Barrios, Baena; Oroz, Lopez, Gomez; Ruiz.

Confrontare le quote vincente della partita Francia – Spagna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due squadre abituate alle finali olimpiche

A fronteggiarsi saranno le favorite. Sia la Spagna che la Francia erano accreditate per una medaglia e non hanno deluso le aspettative. Le due nazionali del resto sono abituate alle finale olimpiche. In vantaggio c’è la Spagna, che ha disputato 4 finali ma solo in una occasione ha vinto l’oro. Due le finali invece disputate dalla Francia, che si è portata a casa 1 oro e 1 argento. I pronostici Francia - Spagna sono più che mai imprevedibili.

Scommessa 1; Over 2.5: 2,25 con bet365

La Francia punta all’oro in casa

La tempesta perfetta centrare la finale della manifestazione olimpica e giocarla nello stadio di casa, quel Parco dei Principi pronto a tingersi dei colori della Francia. Una occasione imperdibile per la squadra guidata da una leggenda del calcio francese come Henry e che sta godendo a piene mani del talento sempreverde di Mateta. Il fattore casa potrebbe incidere sui pronostici Francia - Spagna.

Scommessa 2; Vittoria Francia nei tempi regolamentari: 2,40 con Sisal

L’oro che manca da 32 anni

32 anni: ecco il lasso di tempo trascorso dal primo e ultimo oro vinto alle olimpiadi dalla Spagna. Solo tre argenti nelle tre finali successive, una sorta di maledizione che gli iberici vogliono sfatare, centrando così in pochi mesi una doppietta europeo-olimpiade che di fatto sarebbe storica.

Scommessa 3; Vittoria Spagna nei tempi regolamentari: 3,10 con William Hill