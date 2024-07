In questo articolo si possono trovare i pronostici Francia - Guinea, quote dei bookmakers e analisi match tra transalpini e africani.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Francia - Guinea, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match delle 21:00 di sabato 27 luglio, con la formazione di Thierry Henry che parte, come contro gli USA all’esordio, con i favori del pronostico.

I nostri pronostici Francia - Guinea

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Francia - Guinea bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.62 2.75 2.62 Risultato esatto 3-0 Francia 7.00 6.50 6.50 Alexander Lacazette primo marcatore nell’incontro 3.75 3.70 4.20

Ulteriori quote Francia vs Guinea, pronostici e mercati sono consultabili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori troveranno utili info visitando

la nostra guida ai siti scommesse con cashout

la nostra pagina dedicata al codice bonus bet365, registrazione ed iniziative di benvenuto per i nuovi utenti.

Come scommettere su Francia - Guinea: analisi match e pronostici.

Prima candidata alla vittoria finale, seguita da Argentina e Spagna, la nazionale olimpica francese dopo aver battuto nettamente per 3 a 0 gli Stati Uniti all’esordio, con una vittoria contro gli africani staccherebbe il pass per la fase ad eliminazione diretta con un turno d’anticipo.

Probabili formazioni Francia vs Guinea

Per i pronostici Francia - Guinea occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FRANCIA (4-3-1-2): Restes; Sildillia, Lukeba, Bade, Truffert; Millot, Kone, Chotard; Olise; Mateta, Lacazette.

Restes; Sildillia, Lukeba, Bade, Truffert; Millot, Kone, Chotard; Olise; Mateta, Lacazette. GUINEA (4-2-3-1): S. Sylla; Oulare, Soumah, Doucoure, M. Keita; N. Keita, Toure; Diallo, Moriba, Bah; O. Camara.

Confrontare le quote vincente della partita Francia - Guinea permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La Guinea vuole resistere

Partendo nettamente da sfavorita, la nazionale olimpica della Guinea vuole provare ad imitare gli Stati Uniti all’esordio contro i padroni di casa. Nella partita di St. Etienne infatti, gli USA sono riusciti a bloccare sullo 0 a 0 la nazionale olimpica della Francia nei primi 45 minuti, per poi inevitabilmente capitolare per 3 a 0 nel secondo tempo. La Guinea proverà a fare lo stesso, cercando di concludere in pareggio anche la seconda frazione di gioco.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,62 con bet365

La Francia cerca un altro 3 a 0

Dopo aver strapazzato all’esordio la nazionale olimpica degli USA grazie alle reti di Lacazette, Olise e Badè, i transalpini guidati da Titì Henry cercheranno di battere con lo stesso risultato la modesta Guinea, provando così a staccare il pass per i quarti di finale.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Francia: 6,50 con Sisal

Alexander Lacazette vuole segnare ancora

Il capitano della nazionale olimpica francese Alexander Lacazette ha bagnato il suo esordio olimpico con la fascia al braccio con uno splendido gol contro gli USA. L’attaccante transalpino vuole trascinare la sua squadra fino in fondo e i pronostici Francia - Guinea lo indicano come uno dei probabili primi marcatori del match.

Scommessa 3; Alexander Lacazette primo marcatore nell’incontro: 4,20 con William Hill