Pronostici Fiorentina – Napoli e informazioni utili per scommettere: viola leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina – Napoli, quote dei bookmakers e analisi match di venerdì 17 maggio ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Napoli, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita che darà il via alla 37esima giornata di campionato, la penultima di Serie A: la sfida tra i viola di Vincenzo Italiano e gli azzurri guidati da Francesco Calzona.

Conquistata la finale di Conference League, trofeo che si contenderà contro i greci dell’Olympiacos all’Agia Sophia di Atene il 29 maggio, la Fiorentina ospita un Napoli reduce dal 2 a 0 subìto al Maradona dal Bologna, l’ennesima sconfitta casalinga stagionale per i partenopei.

I nostri pronostici Fiorentina – Napoli

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Fiorentina - Napoli bet365 Sisal William Hill Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.00 3.00 3.00 Risultato esatto 2-1 Fiorentina 9.50 10.00 9.50 Kvicha Kvaratskhelia marcatore nell’incontro 3.50 3.00 3.20

Come scommettere su Fiorentina – Napoli: analisi match e pronostici

Leggermente favoriti i viola che con una vittoria staccherebbero proprio i campioni d’Italia in carica avvicinandosi sempre di più in zona Europa. Gli azzurri dal canto loro non vedono l’ora di terminare questa sciagurata stagione, una delle peggiori in assoluto per una squadra con lo scudetto sul petto.

Probabili formazioni Fiorentina - Napoli

Per i pronostici Fiorentina – Napoli occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Nzola.

Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Nzola. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Le motivazioni dei viola

Con decisamente più motivazioni rispetto ai partenopei, i toscani potrebbero cercare di andare in vantaggio contro gli azzurri già nella prima frazione di gioco. I pronostici Fiorentina – Napoli prevedono la possibilità che i viola possano terminare i primi 45 minuti in vantaggio.

Scommessa 1; Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,00 con bet365

I viola vogliono vincere l’ultima in casa

Contro il Napoli i viola vorranno onorare la loro ultima partita stagionale all’Artemio Franchi. I toscani infatti giocheranno l’ultima di campionato a Cagliari, dopodiché saranno impegnati nel recupero contro l’Atalanta il 2 giugno a Bergamo. Per il loro ultimo match casalingo, i gigliati allenati da Vincenzo Italiano cercheranno la loro vittoria numero 16. E stando ai pronostici Fiorentina - Napoli l'impresa non è tanto difficile.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Fiorentina: 10,00 con Sisal

L’ultimo a mollare

Sempre in prima linea per tenacia e impegno, Kvicha Kvaratskhelia è arrivato a 10 gol in campionato. Il numero 77 dei partenopei è uno dei pochi a salvarsi nell’annata sciagurata degli azzurri, che dovranno partire proprio da lui dal prossimo anno per potersi buttare alle spalle la pessima stagione post-scudetto. Più in forma rispetto a tanti suoi partner d’attacco, i pronostici Fiorentina - Napoli indicano il giocatore georgiano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Kvicha Kvaratskhelia marcatore nell’incontro: 3,20 con William Hill