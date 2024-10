In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina-Milan, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Raffaele Palladino e quella allenata da Paulo Fonseca.

La partita, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A, si disputerà domenica 6 ottobre alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi.

I nostri pronostici Fiorentina - Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Fiorentina - Milan bet365 Betsson William Hill Gosens senga durante la gara 8.50 7.00 5.50 Risultato esatto 2-2 12.00 12.50 12.00 Over 4,5 5.00 4.55 4.75

Come scommettere su Fiorentina – Milan: analisi match e pronostici

La Fiorentina vuole la terza vittoria di fila davanti al pubblico amico, dopo quella in campionato contro la Lazio e l’altra a più recente contro i gallesi del TNS (Conference League). In mezzo, però, la prestazione scialba in casa dei corregionali dell'Empoli, ennesima testimonianza che quella viola non è ancora squadra efficace e cinica.

Dall'altro lato c'è un Milan che si ritrova a fare i conti con la seconda sconfitta in altrettante gare di UEFA Champions League. In campionato, invece, le cose vanno decisamente meglio, come certificano i tre successi consecutivi (tra questi anche il 2-1 nel derby della Madonnina) e il -2 dal Napoli capolista. Guardando proprio alla classifica, la Fiorentina invece si ritrova a 6 punti dalla vetta.

Probabili formazioni Fiorentina vs Milan

Per i pronostici Fiorentina – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Martinez Quarta, Comuzzo, Biraghi; Cataldi, Bove; Gosens, Colpani, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Palladino

De Gea; Dodò, Martinez Quarta, Comuzzo, Biraghi; Cataldi, Bove; Gosens, Colpani, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Palladino MILAN (4-2-4): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Abraham, Leao. Allenatore: Fonseca.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Gosens è l'arma segreta della Fiorentina di Palladino

Robin Gosens vuole tornare il giocatore straordinario visto con la maglia dell'Atalanta. Il laterale tedesco viene dalle esperienze tutt'altro che indimenticabili con le maglie di Inter e Union Berlino e ora ha tutta la possibilità di esprimere le sue grandi qualità anche sotto porta. L'ex bergamasco ha già messo a referto un gol e un assist e non vuole fermarsi qui: secondo i nostri pronostici Fiorentina - Milan sarà nel segno di una rete del laterale tedesco.

Scommessa 1; Robin Gosens segna nell’incontro: 8,50 con bet365

Due squadre al momento sullo stesso livello. Occhio al 2-2

Sarà un match particolarmente combattuto. Il Milan parte leggermente favorito (la vittoria viene bancata intorno a 2,20), ma al momento le due squadre sembrano sullo stesso livello: per questo, per i nostri pronostici Fiorentina - Milan potrebbe chiudersi con uno scoppiettante 2-2.

Scommessa 2; risultato esatto 2-2: 12,50 con Betsson

Fiorentina - Milan, previsti spettacolo e gol

Le due squadre possono fare leva su attacchi niente male. La Fiorentina si affida al redivivo Kean e alle grandi doti tecniche di Gudmundsson e Colpani, mentre il Milan propone ancora il 4-2-4 con il doppio centravanti. Da rivedere, invece, le due difese: i viola devono adattarsi al nuovo cambio di rotta ordinato da Mister Palladino (abbandonata la difesa a tre). Il Milan, dal canto suo, sembra soffrire tantissimo, sintomo che Paulo Fonseca abbia ancora tantissimo da lavorare. Attacchi forti contro difese così così: allora, secondo i nostri pronostici Fiorentina - Milan è gara destinata a chiudersi con almeno 5 gol totali.

Scommessa 3; over 4,5: 4,75 con William Hill