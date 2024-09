In questo articolo si possono trovare i pronostici Fiorentina – Genoa, quote dei bookmakers e l’analisi della partita di lunedì 15 aprile ore 18:30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina – Genoa, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra viola e rossoblu, partita valida per il 31esimo turno di Serie A.

Dopo gli impegni di Conference League in settimana, riprende la corsa in campionato per la Fiorentina, determinata a raggiungere un piazzamento europeo per la prossima stagione.

I nostri pronostici Fiorentina – Genoa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Fiorentina - Genoa bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.95 1.90 Risultato esatto 1-0 Fiorentina 6.50 6.50 6.50 Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.50 2.45 2.45

Maggiori info, quote Fiorentina - Genoa, pronostici e mercati sono disponibili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i giocatori che volessero saperne di più sul betting possono visitare

la nostra pagina dedicata ai siti scommesse online poco noti

la nostra guida al codice promozionale Goldbet utile per ottenere un bonus scommesse esclusivo.

Come scommettere su Fiorentina – Genoa: analisi match e pronostici

Al decimo posto con 43 punti ma con ancora una partita da recuperare, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è reduce da un pareggio contro il Viktoria Plzen nella partita d’andata dei quarti di finale di Conference League. A Firenze arriva un Genoa già salvo che non ha troppo da chiedere al campionato.

Probabili formazioni Fiorentina - Genoa

Per i pronostici Fiorentina – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Mettersi alle spalle Torino

Dopo aver subìto una sconfitta di misura perdendo per 1 a 0 allo Juventus Stadium, la Fiorentina vuole rimettersi in carreggiata per provare a conquistare un posto in Europa a partire dalla prossima stagione. Con tante squadre raccolte in un fazzoletto di punti c’è la concreta possibilità che diverse formazioni arrivino a fine anno in perfetta parità. In quel caso entrerebbe in gioco la classifica avulsa e conteranno molto gol fatti e subìti ed è proprio per questo motivo che contro il Genoa, i viola cercheranno di segnare più gol possibili, come confermano i pronostici Fiorentina - Genoa.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

I viola per tornare a vincere

I viola non vincono all’Artemio Franchi in campionato dal 26 febbraio scorso, quando si imposero per 2 a 1 sulla Lazio grazie alle reti di Michael Kayode e Jack Bonaventura. Contro il Genoa di Alberto Gilardino gli uomini allenati da Vincenzo Italiano cercheranno la vittoria numero 13 del torneo.

Scommessa 2; risultato esatto 1-0 Fiorentina: 6,50 con Sisal

Rimettersi in scia

Con il ritorno di Conference League contro il Vikoria Plzen previsto in settimana, c’è la possibilità che Vincenzo Italiano conceda spazio alle seconde linee per poter far rifiatare i titolarissimi. Proprio chi gioca di meno potrebbe approfittare dell’occasione per mettersi in mostra e per questo motivo i pronostici Fiorentina – Genoa prevedono la possibilità che i viola passino in vantaggio già nei primi 45 minuti.

Scommessa 3; Fiorentina in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,45 con William Hill