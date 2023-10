Ecco i pronostici Fiorentina - Cagliari con analisi delle probabili formazioni, confronto quote e consigli utili per scommettere sulla partita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Fiorentina - Cagliari confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la settima giornata di Serie A.

Fiorentina e Cagliari si affronteranno lunedì 2 ottobre alle ore 20.45 all’Artemio Franchi di Firenze chiudendo, di fatto, la settima giornata di Serie A. Umore completamente diverso quello delle due formazioni, con il Cagliari fanalino di coda e la Fiorentina ai piani alti della classifica.

Il Cagliari è alla disperata caccia di punti, con la panchina di Mister Ranieri che sa cominciando pericolosamente a scottare. Piena fiducia all’allenatore romano, ma in mancanza di risultati dovranno sicuramente essere prese decisioni non semplici. La Fiorentina di contro, erano anni che non iniziava un campionato a questi livelli. La squadra di Italiano è bella da vedere, vince e convince e si trova tra le prime cinque in classifica certamente non a caso.

I nostri pronostici Fiorentina - Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Fiorentina - Cagliari bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 Fiorentina 10.00 7.00 6.00 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.37 2.35 2.30 Under 2.5 2.05 2.00 2.00

Probabili formazioni Fiorentina - Cagliari

Occorre per dei pronostici Fiorentina - Cagliari accurati, analizzare le formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della settima giornata di Serie A:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Nzola.

Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Nzola. CAGLIARI (4-4-2): Radunović; Zappa, Wieteska, Dossena, Hatzīdiakos; Nández, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo.

Confrontare le quote vincente della partita Fiorentina - Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La forza dei viola

La Fiorentina finora ha subìto una sola sconfitta, il rotondo 4 a 0 contro l’Inter a Milano alla terza di Campionato. Dopo quella batosta, soltanto risultati utili per la squadra di Italiano, tra Serie A e Conference League. Il Cagliari, se la Fiorentina gioca come sa, difficilmente lascerà il Franchi con qualche punto. Come confermato dai pronostici Fiorentina - Cagliari.

Scommessa 1; risultato esatto 3-0 Fiorentina: 10,00 con bet365

Il carattere dei sardi

Contro il Milan i sardi non hanno giocato un brutto match, passando addirittura in vantaggio, prima di venire rimontati dalla squadra di Pioli. Servirà lo stesso atteggiamento contro la viola. Con qualche sbavatura in meno in difesa, c’è la possibilità di portare a casa almeno un punto. Occhio alle quote del pareggio dunque per i pronostici Fiorentina - Cagliari.

Scommessa 2; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,35 con Sisal

Il Cagliari cerca l’impresa

Caratteristica dell’allenatore dei sardi è sicuramente il carattere. Tutti conosciamo le imprese del Ranieri allenatore, capace di trascinare il Leicester alla vittoria della Premier League nel 2016, e siamo certi che non si darà per vinto e cercherà in tutti i modi di provare a far risultato con il suo Cagliari. Si prevede un match chiuso, ma non senza goal, sarà interessante analizzare le quote marcatore Fiorentina - Cagliari.

Scommessa 3; under 2.5: 2,00 con William Hill