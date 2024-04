Pronostici Empoli – Torino e informazioni utili per scommettere: granata favoriti per la vittoria in trasferta

In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli – Torino, quote dei bookmakers e analisi della partita ore 20:45 di sabato 6 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli – Torino, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra gli uomini di Davide Nicola e quelli allenati da Ivan Juric, match valido per il 31esimo turno di Serie A.

Dopo aver battuto il Monza all’Olimpico, il Toro fa visita all’Empoli a caccia di altri punti per l’Europa.

I nostri pronostici Empoli – Torino

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Empoli - Torino bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.40 2.25 2.30 Risultato esatto 0-1 Torino 6.00 6.75 6.50 Torino in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.00 2.90 2.87

Come scommettere su Empoli – Torino: analisi match e pronostici

Terzultimo in classifica, ma con la possibilità di raggiungere l’Udinese in 14esima posizione in caso di vittoria, l’Empoli dopo questo match sarà impegnato in tre partite super-impegnative. Dopo la partita contro il Torino infatti, gli uomini di Davide Nicola se la vedranno contro Lecce, Napoli e Atalanta, in un trittico di sfide che molto probabilmente potrebbe determinare la sua permanenza in Serie A.

Probabili formazioni Empoli - Torino

Per i pronostici Empoli – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Cacace; Niang, Cambiaghi.

Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Cacace; Niang, Cambiaghi. TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Confrontare le quote vincente della partita Empoli – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Entrambe le squadre vogliono vincere

Obiettivi diversi in campo al Castellani. Da un lato c’è l’Empoli che con una sconfitta, e in vista del calendario difficile che ha davanti a sé, potrebbe seriamente compromettere la sua permanenza in Serie A, dall’altro il Torino, a caccia di un ottavo posto che vorrebbe dire Conference League. Viste le motivazioni delle due squadre, i pronostici Empoli – Torino prevedono un match ricco di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,40 con bet365

Vincere per l’Europa

Il Toro ha tantissimo da giocarsi nelle otto giornate conclusive, con 24 punti a disposizione e una zona Europa a portata di mano. La formazione allenata da Juric è a 44 punti, e insegue la Lazio a due lunghezze e il Napoli a una, mentre la Fiorentina al momento è a -1 ma con una partita da recuperare. Un successo contro l’Empoli sarebbe fondamentale per il cammino dei granata.

Scommessa 2; risultato esatto 0-1 Torino: 6,75 con Sisal

Continuare a vincere

In occasione della vittoria contro il Monza, il Torino ha dimostrato la solidità che l’ha contraddistinto per l’intera stagione, e non è un caso che i granata abbian 5 punti in più rispetto all’anno scorso. Contro l’Empoli se vorranno proseguire nella loro corsa per un posto in Conference League, i piemontesi dovranno provare a portare a casa la loro 12esima vittoria. Facile immaginare, stando ai pronostici Empoli - Torino, una prova di forza della squadra in trasferta.

Scommessa 3; Torino in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,87 con William Hill