In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli – Lazio, quote dei bookmakers e l’analisi del match di venerdì 22 dicembre alle ore 18.30.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere una delle due partite pomeridiane che inaugureranno il 17esimo turno di Serie A.

Allo stadio Carlo Castellani di Empoli i toscani ospiteranno i biancocelesti della Lazio. Entrambe le formazioni hanno subìto una sconfitta lo scorso turno. I capitolini sono stati battuti per 2-0 in casa dall’Inter capolista, mentre azzurri di Andreazzoli hanno perso per 1 a 0 a Torino contro i granata di Ivan Juric.

I nostri pronostici Empoli – Lazio

Il nostro pronostico Empoli - Lazio bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 1.95 2.00 Risultato esatto 0-2 Lazio 9.00 10.00 9.00 Mattia Zaccagni marcatore dell’incontro 4.75 4.50 4.00

Probabili formazioni Empoli - Lazio

Per i pronostici Empoli – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Empoli (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Fazzini, Grassi, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi.

Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Fazzini, Grassi, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Confrontare le quote vincente della partita Empoli – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa friabile

Nonostante non occupi più il fondo della classifica, l’Empoli di Aurelio Andreazzoli detiene il peggior attacco della Serie A e la quarta peggior difesa, con appena 10 gol segnati e ben 28 subìti. La Lazio vorrà mettersi alle spalle la sconfitta dell’Olimpico e, per questo motivo, i pronostici Empoli – Lazio prevedono una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,10 con bet365

Ripartire dalla gara contro l’Inter

Contro i nerazzurri la Lazio ha mostrato sprazzi di bel gioco, provando più di una volta a impensierire Sommer. La qualità dell’Inter, e qualche errore individuale di troppo hanno portato però alla sconfitta. Anche secondo i pronostici Empoli – Lazio, la squadra di Sarri può ripartire dal faccia a faccia con la capolista per cercare di strappare 3 punti al Castellani.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Lazio: 10,00 con Sisal

Il momento di forma di Mattia Zaccagni

Contro l’Inter, Mattia Zaccagni è stato di gran lunga il migliore dei suoi. Una spina nel fianco per la fascia destra dei nerazzurri, al numero 20 è mancato soltanto il gol. Arrivato finora a 2 gol in 14 presenze, i pronostici Empoli – Lazio lo indicano come uno dei possibili marcatori del match.

Scommessa 3; Mattia Zaccagni marcatore nell’incontro: 4,00 con William Hill