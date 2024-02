In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli – Fiorentina, quote dei bookmakers e analisi della partita di domenica ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul derby toscano valido per il 25esimo turno di Serie A.

La Fiorentina, dopo esser stata sconfitta per 2 a 0 contro il Bologna nel recupero della 21esima giornata che si è giocato mercoledì sera, fa visita all’Empoli di Davide Nicola, reduce dal successo in trasferta contro la Salernitana.

I nostri pronostici Empoli – Fiorentina

Il nostro pronostico Empoli - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.07 1.90 2.00 Risultato esatto 0-2 Fiorentina 9.50 10.50 9.00 Andrea Belotti marcatore nell’incontro 2.87 3.00 2.20

Come scommettere su Empoli – Fiorentina: analisi match e pronostici

Un Empoli galvanizzato dalla vittoria per 3 a 1 all’Arechi dove ha sconfitto la Salernitana nel più classico degli scontri salvezza, ospita una Fiorentina reduce dal 2 a 0 subìto al Dall’Ara.

Probabili formazioni Empoli - Fiorentina

Per i pronostici Empoli – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri.

Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Milenkovic/Ranieri, Biraghi; Duncan, Maxime Lopez; Nico Gonzalez, Beltran/Bonaventura, Ikonè; Belotti.

Confrontare le quote vincente della partita Empoli – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due squadre motivate

Con 8 punti conquistati nelle ultime 4 partite l’Empoli sta vivendo un particolare stato di forma, ed anche l’attacco sta risentendo della “cura” Davide Nicola. Al Carlo Castellani arriva una Fiorentina uscita malconcia dal confronto Champions contro il Bologna. Con i padroni di casa intenzionati nell’allontanarsi sempre di più dalle acque torbide del fondo della classifica, e i viola che non vogliono allontanarsi dalla zona Europa, i pronostici Empoli – Fiorentina prevedono la possibilità di assistere ad una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,07 con bet365

La viola non vuol lasciar scappare il gruppo Champions

A 5 punti dal quarto posto che vorrebbe dire Champions dalla prossima stagione, i viola di Vincenzo Italiano sono assolutamente intenzionati a non lasciar scappare le prime della classe. Contro un Empoli che sta piano piano risalendo la china, la Fiorentina cercherà una vittoria sontuosa per superare (almeno temporaneamente) la Lazio in classifica e dedicarsi così anima e corpo alla caccia all’ultimo posto disponibile per la Champions League.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Fiorentina: 10,50 con Sisal

Andrea Belotti vuole rifarsi

Nel 5 a 1 contro il Frosinone Andrea Belotti ha aperto le danze al 16esimo, segnando così la sua prima rete con la maglia viola, mentre nella sconfitta contro il Bologna, il “gallo” è stato decisamente meno decisivo e propositivo, come il resto della sua squadra. Contro l’Empoli il numero 20 viola ha tutta l’intenzione di rifarsi, e i pronostici Empoli – Fiorentina lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Andrea Belotti marcatore nell’incontro: 3,20 con William Hill