In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli-Fiorentina, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Roberto D’Aversa e quella allenata da Raffaele Palladino.

La partita, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di domenica 29 settembre allo Stadio Carlo Castellani.

I nostri pronostici Empoli - Fiorentina

Il nostro pronostico Empoli - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Vittoria Empoli 3.40 3.40 3.40 Sebastiano Esposito segna nell’incontro 4.00 4.50 3.80 Risultato esatto: 2-1 Fiorentina 9.50 9.50 8.50

Come scommettere su Empoli – Fiorentina: analisi match e pronostici

Una sfida tutta toscana che può dire tanto. Un derby anomalo, se si guarda alla classifica: la ben più quotata Fiorentina, infatti, si ritrova ad inseguire i cugini empolesi, come certifica il -3 in graduatoria. I padroni di casa di Mister D’Aversa, ancora imbattuti come Torino e Juventus, sognano la terza vittoria in campionato per mettere in cascina altri importantissimi punti salvezza.

La Fiorentina invece cerca il secondo successo consecutivo, dopo la prima affermazione contro la Lazio arrivata solo una settimana fa. Gli uomini di Palladino vogliono la svolta stagionale, per arrivare al meglio al primo impegno di Conference League con The New Saints.

Probabili formazioni Empoli vs Fiorentina

Per i pronostici Empoli – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Maleh, Pezzella; Seb. Esposito, Colombo. Allenatore: D'Aversa.

Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Maleh, Pezzella; Seb. Esposito, Colombo. Allenatore: D'Aversa. FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Ranieri, Martinez Quarta, Biraghi; Dodò, Cataldi, Bove, Gosens; Colpani, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Palladino.

Confrontare le quote vincente della partita Empoli – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

L’Empoli sogna addirittura il primo posto

La Fiorentina è favorita (vittoria viola proposta intorno a 2,20), ma l’Empoli non vuole perdere contatto con la testa della classifica. Gli uomini di D’Aversa vogliono dare seguito anche al successo in Coppa Italia contro l’altra sorpresa Torino. In più, il tecnico ex Lecce sembra avere trovato la quadratura del cerchio, con un 3-5-2 senza trequartisti di sorta e nel segno di certezze come Henderson e il centravanti Colombo.

Scommessa 1; Vittoria Empoli: 3,40 con bet365

Sebastiano Esposito cerca il terzo gol stagionale

Tra i talenti dell’Empoli c’è il sempre più convincente Sebastiano Esposito. Dopo l’anno in B con la Sampdoria, l’attaccante scuola Inter (i nerazzurri sono ancora proprietari del cartellino) cerca il terzo gol stagionale. Il classe 2002 vuole dimostrare di essere giocatore all'altezza di grandi palcoscenici.

Scommessa 2; Sebastiano Esposito segna nell’incontro: 4,50 con Sisal

La Fiorentina punta alla vittoria con Kean e Gudmundsson

L’Empoli è tra le sorprese di inizio stagione, ma la Fiorentina deve fare valere lo status di squadra più forte della Toscana. I viola hanno dalla loro un organico di maggiore qualità e possono fare affidamento su un attacco notevole, con Moise Kean che sembra un giocatore rigenerato dopo gli anni bui alla Juventus (l’investimento estivo potrebbe rivelarsi un vero affare). Al suo fianco due elementi di grande spessore come Colpani e Gudmundsson: se stanno tutti in giornata, la vittoria per 2-1 della Fiorentina sembra tutt’altro che impronosticabile.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Fiorentina: 8,50 con William Hill