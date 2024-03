Pronostici Empoli – Bologna e informazioni utili per scommettere: rossoblu favoriti sui toscani

In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli – Bologna, quote dei bookmakers e analisi della partita ore 20:45 di venerdì 15 marzo.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli – Bologna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sull’anticipo tra gli azzurri di Davide Nicola e i felsinei allenati da Thiago Motta.

Dopo essersi piegata alla capolista Inter, che in occasione dell’ultima di Serie A è riuscita ad espugnare il Renato Dall’Ara grazie a un gol di Yann Aurel Bisseck, il Bologna vuole difendersi dagli assalti di Roma e Atalanta e difendere il quarto posto cercando la vittoria contro l’Empoli.

I nostri pronostici Empoli – Bologna

Il nostro pronostico Empoli - Bologna bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.25 2.20 2.20 Risultato esatto 0-2 Bologna 9.00 9.50 8.50 Bologna in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.87 2.75 2.70

Come scommettere su Empoli – Bologna: analisi match e pronostici

Contro il Milan per l’Empoli è arrivata la seconda sconfitta consecutiva. Con sempre meno giornate a disposizione, l’Empoli è chiamata a buttare il cuore oltre l’ostacolo per tentare di accumulare punti salvezza.

Probabili formazioni Empoli - Bologna

Per i pronostici Empoli – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile, Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Maleh, Kovalenko, Cacace; Cambiaghi, Niang.

Caprile, Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Maleh, Kovalenko, Cacace; Cambiaghi, Niang. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Odgaard.

Confrontare le quote vincente Empoli – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Bologna per un posto in Champions

L’Inter quest’anno è risultata ingiocabile per chiunque. Consapevoli che i nerazzurri stanno facendo un campionato a parte, i felsinei devono ripartire pensando a quanto abbiano fatto di buono finora concentrandosi nella partita contro l’Empoli cercando di segnare più gol possibili. Con la Roma a 54 reti segnate e il Bologna a 41, i felsinei devono iniziare anche a fare questi calcoli per potersi garantire un posto in Champions a partire dalla prossima stagione. Alcuni pronostici Empoli - Bologna suggeriscono una gara carica di gol.

Scommessa 1; over 2.5: 2,25 con bet365

Ritornare a vincere

A 10 giornate dal termine, il Bologna di Thiago Motta vede l’obiettivo Champions sempre più vicino. Con un calendario abbastanza agevole davanti a sé, i rossoblu con una vittoria contro l’Empoli arriverebbero ben preparati alla sfida del 21 aprile al Dall’Ara, quando, qualora la classifica non dovesse cambiare, se la vedranno contro la Roma nel più classico degli spareggi Champions. Al momento i siti scommesse ed i pronostici Empoli - Bologna danno per favorita la squadra in trasferta.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Bologna: 9,50 con Sisal

Blindare il quarto posto

Contro un Empoli che ha raccolto 3 punti negli ultimi 3 match il Bologna deve mettere in campo la propria superiorità cercando di dimenticare in fretta la sconfitta interna contro l’Inter e provando a vincere la partita del Castellani conquistando così il 15esimo successo stagionale. Secondo i pronostici Empoli - Bologna, la squadra di Motta potrebbe concludere entrambi i tempi in vantaggio.

Scommessa 3; Bologna in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,70 con William Hill