In questo articolo si possono trovare i pronostici Elfsborg-Roma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Elfsborg – Roma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Oscar Hiljemark e quella allenata da Ivan Juric.

La partita, valevole per la seconda giornata della fase campionato dell’Europa League, si disputerà giovedì 3 ottobre alle 21:00 alla Boras Arena.

I nostri pronostici Elfsborg-Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Elfsborg - Roma bet365 Sisal William Hill Parziale/Finale Elfsborg/Roma 21.00 22.00 23.00 Over 3,5 2.75 2.75 2.62 Shomurodov ultimo marcatore 7.50 7.75 7.50

Come scommettere su Elfsborg – Roma: analisi match e pronostici

Dopo il pareggio nella gara inaugurale contro l’Athletic Bilbao, la Roma ha bisogno di un successo al cospetto di un Elfsborg assolutamente alla portata. Per i giallorossi, in palio punti importantissimi per il discorso qualificazione: ricordiamo che solo le prime otto accedono direttamente agli ottavi di finale, motivo per cui è fondamentale fare bottino pieno contro le squadre sulla carta inferiori.

Se la Roma sta vivendo un buon momento in campionato, all’insegna delle due vittorie consecutive con Ivan Juric in panchina, l'Elfsborg si ritrova ad inseguire le big e al momento risulta addirittura fuori anche dalla zona Conference League. Il tempo stringe: l'Allsvenrskan è già alla 25esima giornata e i 4 punti dall'AIK Stoccolma terzo in graduatoria iniziano a farsi pesante.

Probabili formazioni Elfsborg - Roma

Per i pronostici Elfsborg – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ELFSBORG (3-4-3): Pettersson; Larsson, Ibrahim, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; A. Zeneli, Baidoo, Qasem Allenatore: Hiljemark

Pettersson; Larsson, Ibrahim, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; A. Zeneli, Baidoo, Qasem Allenatore: Hiljemark ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Dovbyk Allenatore: Juric.

Confrontare le quote vincente della partita Elfsborg – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Roma ancora una volta sotto: sarà un Venezia-bis?

Nell’ultima giornata di campionato, la Roma è stata sorpresa dal Venezia dell’ex Eusebio Di Francesco. Come contro i lagunari, anche al cospetto dell’Elfsborg i giallorossi potrebbero partire con il freno a mano tirato e chiudere il primo tempo in svantaggio. Alla lunga, però, i valori usciranno fuori: così, secondo il nostro pronostico Elfsborg - Roma si chiuderà comunque con la vittoria dei capitolini.

Scommessa 1; parziale-finale Elfsborg-Roma: 21,00 con bet365

Tanti gol per la sfida in terra svedese

Nelle ultime due gare ufficiali, l'Elfsborg ha realizzato 5 gol e ne ha subiti 4, mentre la Roma ha messo a segno 6 reti nelle prime tre gare della gestione Juric. L'impressione, così, è che la gara in terra svedese sarà nel segno di tanti gol: in casa Elfsborg riflettori sul numero 10 Michael Baidoo, mentre nella Roma l'osservato speciale è l'ucraino Dovbyk, con quest’ultimo che sembra essere tornato il bomber implacabile visto con il Girona.

Scommessa 2; over 3,5: 2,75 con Sisal

Sarà Shomurodov a chiudere la pratica?

Eldor Shomourodov risponde al profilo di attaccante che ogni allenatore vorrebbe in squadra. L’ex Cagliari, bandiera della nazionale ubzeka, dovrebbe entrare nella ripresa e secondo i nostri pronostici Elfsborg - Roma potrebbe chiudersi proprio con un suo gol.

Scommessa 3; Shomurodov ultimo marcatore: 7,50 con William Hill