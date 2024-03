Pronostici Ecuador – Italia e informazioni utili per scommettere: azzurri in cerca di conferme

In questo articolo si possono trovare i pronostici Ecuador – Italia, quote dei bookmakers e l’analisi del match di domenica 24 Marzo ore 21:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Ecuador – Italia, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla prima delle due amichevoli previste per gli azzurri in terra statunitense.

Vince ma non convince, l’Italia di Spalletti. Il 2-1 sul Venezuela nel primo dei due match negli States restituisce qualche certezza al tecnico toscano ma anche molti interrogativi sulla capacità della sua nazionale di esprimere il gioco che il tecnico pretende. Molte le attenuanti, dalla scarsa importanza dell’impegno alla fatica di molti per la stagione lunga. Ecco perché quella contro l’Ecuador sarà una gara che darà molte risposte.

I nostri pronostici Ecuador – Italia

Il nostro pronostico Ecuador - Italia bet365 Sisal William Hill Over 2,5 2.50 2.20 2.20 Entrambe le squadre segnano nel primo tempo 5.50 5.25 4.50 Italia vince 3-0 21.00 21.00 9.00

Come scommettere su Ecuador – Italia: analisi match e pronostici

C’è una data cerchiata in rosso sul calendario di Spalletti ed è il 15 giugno, giorno in cui gli azzurri esordiranno agli Europei contro l’Albania. L’Italia ci arriva da campione in carica ed avrà tutti i riflettori puntati addosso. Contro l’Ecuador, almeno sulla carta, non dovrebbe esserci storia. Troppo superiore la nazionale azzurra per immaginare un risultato diverso da una vittoria, eppure la fatica con cui l’Italia si è imposta sul Venezuela ha fatto suonare più di un campanello d’allarme.

Probabili formazioni Ecuador - Italia

Per i pronostici Ecuador – Italia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Bellanova, Buongiorno, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Zaccagni, Retegui, Politano. Ct: Spalletti.

Donnarumma; Bellanova, Buongiorno, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Zaccagni, Retegui, Politano. Ct: Spalletti. ECUADOR (3-4-3) - Dominguez; Ordoñez, Arboleda, Realpe; Ortiz, Gruezo, Cifuentes, Minda; Yeboah, Caicedo, Sarmiento

Confrontare le quote vincente Ecuador – Italia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Basta distrazioni

La doppietta di Retegui, le parate di Donnarumma. Riparte da qui Luciano Spalletti, perché sono poche le indicazioni raccolte dalla vittoria - stentata - contro il Venezuela nel primo impegno negli States degli azzurri. Il tecnico azzurro ha contestato ai suoi le troppe distrazioni, come quella di Bonaventura, che ha generato la rete del Venezuela. Anche per questo, il tecnico cambierà uomini e registro. Facile immaginare un over stando ai pronostici Ecuador - Italia.

Scommessa 1; Over 2.5: 2,50 con bet365

La ricerca della qualità

Riflettori puntati sul centrocampo, perché è da lì che nasce tutto. Spalletti dovrebbe concedere minuti a Locatelli, Barella e Pellegrini, quello che almeno sulla carta è il terzetto titolare. Serve intesa su spazi, movimenti, pressione con e senza palla, perché nelle idee del commissario tecnico i movimenti della squadra devono essere armonici, utili a garantire pressione alta e riconquista della palla senza scoprire la difesa. Alcuni pronostici Ecuador - Italia suggeriscono una somma di goal come potenziale mercato di scommessa da considerare per questa amichevole.

Scommessa 2; entrambe le squadre segnano nel primo tempo: 5,25 con Sisal

Riflettori su Retegui

Due gol al Venezuela e tantissima qualità. La nota positiva per Spalletti da questa finestra dedicata alla Nazionale sono i gol del centravanti ital-argentino. Retegui ha dimostrato di essere attaccante vero, uno che quando riceve palla nei sedici metri difficilmente sbaglia. Era la preoccupazione maggiore, quella dell’attaccante. Forse Spalletti ha trovato la soluzione. Retegui risulta come uno dei potenziali striker dalle quote marcatore Ecuador - Italia.

Scommessa 3; Italia vince 3-0: 9,00 con William Hill