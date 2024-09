In questo articolo si possono trovare i pronostici Dinamo Kiev-Lazio, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Dinamo Kiev – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Oleksandr Shovkovskyi e quella guidata da Marco Baroni.

La partita, valevole per la prima giornata della fase campionato di Europa League, si disputerà alle 21:00 di mercoledì 25 settembre al Volksparkstadion di Amburgo.

I nostri pronostici Dinamo Kiev - Lazio

Il nostro pronostico Dinamo Kiev - Lazio bet365 Betsson William Hill Risultato esatto: 3-1 Dinamo Kiev 29.00 36.00 29.00 Parziale/Secondo tempo Pareggio/Lazio 5.00 5.50 5.50 Over 3,5 3.20 2.97 3.25

Come scommettere su Dinamo Kiev – Lazio: analisi match e pronostici

La Lazio deve subito dimenticare la sconfitta in campionato contro la Fiorentina. I biancocelesti fanno il loro esordio nella nuova Europa League e devono vedersela con un'avversaria di valore come la Dinamo Kiev. Se la squadra di Baroni si lecca le ferite dopo il K.O. in terra toscana, gli ucraini invece stanno vivendo un buon avvio in campionato (come certifica il primo posto in coabitazione con l'Oleksandriya). In casa biancoblu, però, pesa ancora la sconfitta nei play-off di Champions League contro gli austriaci del Salisburgo.

Probabili formazioni Dinamo Kiev - Lazio

Per i pronostici Dinamo Kiev – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan, Tymchyk, Popov, Mykhavko, Dubinchak; Pikhalyonok, Brazkho, Shaparenko; Yarmolenko, Vanat, Kabaev. Allenatore: Shovkovsky

Bushchan, Tymchyk, Popov, Mykhavko, Dubinchak; Pikhalyonok, Brazkho, Shaparenko; Yarmolenko, Vanat, Kabaev. Allenatore: Shovkovsky LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Zaccagni, Castrovilli, Isaksen; Dia. Allenatore: Baroni

Confrontare le quote vincente della partita Dinamo Kiev – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Non si scherza: la Dinamo Kiev è squadra da non sottovalutare

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la Lazio non può permettersi altre uscite a vuoto. I biancocelesti devono fare i conti con una Dinamo Kiev che, rispettando una certa tradizione, può fare affidamento su giocatori di assoluto spessore tra centrocampo e attacco. Occhio al leader Yarmolenko e al centravanti Vanat, senza dimenticare gli uomini d’ordine Brazho e Shaparenko. Per questo, occhio a risultati ad effetto: puntiamo sul 3-1 degli ucraini secondo i nostri pronostici Dinamo Kiev - Lazio.

Scommessa 1; risultato esatto 3-1: 29,00 con bet365

La Lazio dovrà sudare, ma alla fine potrà spuntarla

La Dinamo è forte, ma la Lazio nemmeno scherza. Nonostante la probabile assenza della punta di diamante Castellanos, la squadra di Baroni può puntare tranquillamente alla vittoria. L’impressione è che i biancocelesti siano attesi da una serata tutt’altro che semplice: per questo, puntiamo su un primo tempo terminato sul pari e su una ripresa con la Lazio avanti. Tre punti d’oro, nel caso, parlando dei primordi di una fase campionato di Europa League dalle mille incognite.

Scommessa 2; parziale/Secondo tempo Pareggio/Lazio: 5,00 con Betsson

Dinamo Kiev e Lazio, due attacchi che possono fare male

La Dinamo Kiev è nelle mani di Yarmolenko, la Lazio si affida a Dia. I due reparti offensivi possono dire la loro in Europa League e in questa gara possono garantire almeno 4 gol totali stando ai nostri pronostici Dinamo Kiev - Lazio.

Scommessa 3; over 3,5: 3,25 con William Hill