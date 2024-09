In questo articolo si possono trovare i pronostici Como-Verona, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Como – Verona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Cesc Fabregas e quella allenata da Paolo Zanetti.

La partita, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 29 settembre allo Stadio Giuseppe Sinigaglia.

I nostri pronostici Como-Verona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Como vs Verona bet365 Sisal William Hill Vittoria Como 2,10 2,10 2.15 Gabriel Strefezza segna nell’incontro 6,00 4.50 4.20 Risultato esatto: 1-1 6.50 6.25 5.80

Come scommettere su Como – Verona: analisi match e pronostici

Sfida salvezza tra due compagini che si ritrovano a vivere momenti decisamente diversi. Il Como ha totalizzato fin qui cinque punti, uno in meno dei veneti, ma viene dalla bellissima vittoria in casa dell'Atalanta e dal pareggio interno contro il Bologna. Bloccate, insomma, due squadre che giocano in Champions League: un bel segnale da parte dei lariani.

Discorso inverso per il Verona, protagonista di un ottimo avvio (vedi le vittorie con Napoli e Genoa) ma reduce dalle due sconfitte consecutive contro Lazio e Torino. Serve una reazione.

Probabili formazioni Como vs Verona

Per i pronostici Como – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

COMO (4-2-3-1): Audero, Van der Brempt, Kempt, Dossena, Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas.

VERONA (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Daniliuc, Coppola, Frese; Belahyane, Dani Silva; Kastanos, Sarr, Lazovic; Tengstedt. Allenatore: P. Zanetti.

Confrontare le quote vincente della partita Como – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Como, un’altra vittoria e sarà svolta stagionale

Dopo le prevedibili difficoltà iniziali, il Como di Cesc Fabregas vuole dimostrare di essere all’altezza della Serie A. Dopo il successo sull’Atalanta, serve il bis contro il Verona: gli esperti ed i pronostici Como - Verona danno i lariani per favoriti, anche alla luce di un undici che può fare leva su giocatori di spessore internazionale come Alberto Moreno e Sergi Roberto.

Scommessa 1; vittoria Como: 2,10 con bet365

Strefezza vuole essere ancora protagonista

In casa Como l’osservato speciale è anche l’esterno italo-brasiliano Gabriel Strefezza. In gol contro l'Atalanta di Gasperini, il classe '97 vuole lasciare il segno anche in questa sesta giornata. Se riuscirà ad imporsi finalmente tra i big, potrà addirittura ambire ad un posto nell'Italia di Spalletti, sempre sensibile a giocatori veloci e che sanno saltare l'uomo.

Scommessa 2; Gabriel Strefezza segna nell’incontro: 4,50 con Sisal

Como e Verona in cerca di punti salvezza: si accontenteranno di un pari?

La gara del Sinigaglia si preannuncia nel segno dell’equilibrio stando ai nostri pronostici Como - Verona. Il Como è in forma, ma il Verona comunque può fare leva su una serie di individualità interessanti (Kastanos, per dirne uno, si sta confermando dopo le buone indicazioni degli ultimi anni). Occhio, così, ad un pareggio con poche reti: puntiamo sull’1-1 finale.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 5,80 con William Hill