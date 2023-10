Ecco i pronostici Celtic - Lazio dei nostri esperti di scommesse sportive con confronto quote, previsioni e analisi delle probabili formazioni.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Celtic – Lazio confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il secondo turno di Champions League.

Il Celtic Park di Glasgow, mercoledì 4 ottobre alle ore 21.00 ospiterà Celtic - Lazio, partita valida per la seconda giornata di Champions del gruppo E.

I nostri pronostici Celtic - Lazio

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

I nostri pronostici Celtic - Lazio bet365 Sisal William Hill Mattia Zaccagni marcatore nell’incontro 4.33 4.50 4.33 Celtic in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.40 3.30 3.40 Risultato esatto 1-1 6.50 6.50 6.00

Ulteriori info sulla partita, quote e pronostici Celtic – Lazio sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei concessionari di gioco.

Come scommettere su Celtic - Lazio: pronostico e analisi match

Gli scozzesi sono reduci da una sconfitta in casa del Feyenoord, che al momento guida la classifica del girone, mentre la Lazio viene dal rocambolesco 1-1 in casa contro l’Atletico Madrid, risultato raggiunto all’ultimo minuto grazie ad un colpo di testa in mischia del portiere Ivan Provedel.

La Lazio non ha vinto nessuna delle ultime sfide giocate contro squadre britanniche in tutte le competizioni (4 pareggi, 7 sconfitte), l'ultimo successo risale al marzo 2000 (2-1 sul Chelsea in Champions League), Sarri spera di invertire la tendenza.

Il Celtic ha vinto solo una delle ultime 22 partite giocate in Champions League (5 pareggi, 16 sconfitte), ed ha totalizzato solo due pareggi nelle ultime 11 sfide. L'ultimo successo nella massima competizione europea risale al settembre 2017, grazie al 3-0 sull'Anderlecht.

Probabili formazioni Celtic - Lazio

È fondamentale per i nostri pronostici Celtic - Lazio analizzare le probabili formazioni delle due squadre:

CELTIC (4-3-3) - Hart; Ralston, Johnston, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma.

Hart; Ralston, Johnston, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma. LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Confrontare le quote vincente della partita Celtic – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Zaccagni a caccia del primo in Champions

L’ala biancoceleste è alla caccia del primo gol nella massima competizione europea. Rimasto a secco nella partita persa per 2 a 0 contro il Milan a San Siro, il classe ’95 non vede l’ora di rifarsi contro i biancoverdi e rientra tra i favoriti delle quote marcatore Celtic - Lazio.

Scommessa 1; Mattia Zaccagni marcatore nell’incontro: 4,33 con bet365

Il supporto del “Paradise”

Affrontare il Celtic nella cornice del Celtic Park di Glasgow ("The Paradise"), non è mai banale. L’impianto, capace di ospitare fino a 61.000 spettatori, può diventare un’arma in più per il Celtic, grazie al tifo forsennato dei suoi tifosi, pronti a sostenere la loro squadra urlando a squarciagola per tutta la durata del match. Il fattore casa potrebbe giocare un ruolo importante sia nel match, che nei pronostici Celtic - Lazio.

Scommessa 2; Celtic in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,40 con Sisal

La Lazio per la risalita

Trasferta complicata per la formazione di Sarri. Dopo un discreto 1-1 raggiunto solo all’ultimo secondo in casa contro l’Atletico Madrid, i biancocelesti si trovano di fronte una squadra che nelle partite casalinghe è sempre temibile. La Lazio deve tuttavia risalire dal periodo grigio che sta attraversando e cercare di fare risultato in Scozia. Una vittoria non sarà facile, ma i pronostici Celtic - Lazio non escludono un pareggio tra i potenziali risultati.

Scommessa 3; Risultato esatto 1-1: 6,00 con William Hill