Pronostici Cagliari – Verona e informazioni utili per scommettere: padroni di casa leggermente favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Cagliari – Verona e analisi della partita ore 15:00 di lunedì 1° aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari – Verona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra sardi e scaligeri, partita valida per il 30esimo turno di Serie A.

Va in scena a Cagliari il più classico degli scontri salvezza, il match tra gli uomini di Ranieri e quelli allenati da Marco Baroni.

I nostri pronostici Cagliari – Verona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Cagliari - Verona bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.00 2.05 Cagliari in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.87 2.80 2.80 Risultato esatto 2-1 Cagliari 9.00 8.50 9.50

Maggiori info, quote e pronostici Cagliari - Verona possono essere consultati sulle piattaforme ufficiali degli operatori. Inoltre una più ampia panoramica del mendo del betting si può trovare visitando

la nostra guida ai bookmaker con streaming per seguire la diretta TV di eventi selezionati

la nostra pagina dedicata al codice promo Betclic, bonus benvenuto dell'operatore e tanto altro.

Quote maggiorate delle prossime partite

Come scommettere su Cagliari – Verona: analisi match e pronostici

Con entrambe le squadre appaiate a 26 punti in classifica e alla ricerca di punti preziosi per avvicinarsi alla salvezza, il match promette di essere un incontro serrato e tattico.

Probabili formazioni Cagliari - Verona

Per i pronostici Cagliari – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.

Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Mitrovic, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari – Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Giocare a viso aperto

Contro un Verona reduce dalla pesante sconfitta per tre a zero subita dal Milan al Bentegodi, il Cagliari di Claudio Ranieri giocherà questa sfida salvezza a viso aperto. Con il Sassuolo impegnato in un altro confronto diretto per non retrocedere contro l'Udinese, e con l'Empoli impegnato nella proibitiva sfida in casa dell'Inter, per i sardi sarà importantissimo cercare di conquistare 3 punti contro i veneti. Alcuni pronostici Cagliari - Verona suggeriscono un gran numero di goal.

Scommessa 1; over 2.5: 2,10 con bet365

La grinta di Claudio Ranieri

Arrivati a questo punto della stagione, con una posta in palio così alta non serve a più di tanto fare calcoli. Dopo la sfida contro il Verona, il Cagliari avrà di fronte a sé un calendario di fuoco dovendo giocare contro Atalanta, Inter e Juventus. La squadra di Ranieri affronterà ogni sfida senza paura e come se fosse una finale, cercando di dare il massimo per poter rimanere in Serie A.

Scommessa 2; Cagliari in vantaggio alla fine del primo tempo: 2,80 con Sisal

ll Cagliari per la vittoria numero 7

Con una vittoria i sardi si piazzerebbero a ridosso del Genoa. Mister Ranieri contro gli scaligeri avrà di nuovo a sua disposizione Gianluca Gaetano e Zito Luvumbo e cercherà di fare di tutto per poter riuscire a conquistare il successo numero 7 in campionato. Alcuni pronostici Cagliari - Verona, infatti, suggeriscono una vittoria della squadra di casa.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Cagliari: 8,50 con William Hill