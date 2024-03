Pronostici Cagliari - Salernitana e informazioni utili per scommettere: isolani favoriti sui campani

In questo articolo si possono trovare i pronostici Cagliari – Salernitana, quote dei bookmakers e analisi della partita ore 15:00 di sabato 9 marzo.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari – Salernitana, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra la squadra guidata da Claudio Ranieri e quella allenata da Fabio Liverani.

Dopo aver conquistato il secondo punto del 2024, i granata volano a Cagliari dove giocheranno un difficile scontro salvezza contro i padroni di casa.

I nostri pronostici Cagliari - Salernitana

Il nostro pronostico Cagliari - Salernitana bet365 Sisal William Hill Cagliari in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.50 2.45 2.50 Risultato esatto 2-0 Cagliari 11.00 9.50 8.00 Gianluca Lapadula marcatore del match 2.00 2.50 2.90

Come scommettere su Cagliari - Salernitana

Reduci da una preziosissima vittoria in trasferta contro l’Empoli, dove sono riusciti ad espugnare il Carlo Castellani grazie ad un gol di Jakub Jankto al 69esimo, i sardi cercano una vittoria che gli permetterebbe di effettuare un notevole balzo in classifica portandosi a ridosso del Genoa 12esimo.

Probabili formazioni Cagliari - Salernitana

Per i pronostici Cagliari – Salernitana occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Oristanio, Gaetano; Lapadula.

Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Oristanio, Gaetano; Lapadula. SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Manolas, Pellegrino, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Tchaouna, Candreva; Weissman.

Allontanarsi dalle ultime

Con una vittoria, i sardi scavalcherebbero - almeno temporaneamente - diverse formazioni, districandosi dai bassifondi paludosi della zona retrocessione. Contro una Salernitana che sembra quasi rassegnata al suo destino, gli uomini di Claudio Ranieri con una vittoria potrebbero dare una svolta al proprio campionato.

Scommessa 1; Cagliari in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,50 con bet365

Trovare la sesta

Nella sfida-salvezza contro i campani, gli isolani ce la metteranno tutta per cercare di trovare la sesta vittoria in campionato. Viste le premesse, con 11 partite ancora a disposizione per salvarsi, i rossoblu devono dare il massimo e cercare di capitalizzare il più possibile i match alla loro portata da qui alla fine del campionato. I pronostici Cagliari - Salernitana sono con la squadra di casa.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Cagliari: 9,50 con Sisal

Lapadula deve cominciare a segnare gol pesanti

Autore finora di 1 solo gol in campionato in 15 presenze, Gianluca Lapadula deve cominciare a caricarsi la squadra sulle spalle ed iniziare ad essere decisivo. Il classe 1990 ha qualità e numeri per poter contribuire alla salvezza dei sardi, ed anche per questo motivo i pronostici Cagliari – Salernitana lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Gianluca Lapadula marcatore nell’incontro: 2,90 con William Hill