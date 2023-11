Qui tutti i pronostici Cagliari - Genoa dei nostri esperti: probabili formazioni, confronto quote e consigli utili per scommettere.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari – Genoa confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

Si giocherà alle ore 15.00 di domenica 5 novembre il match tra Cagliari e Genoa. Entrambe le formazioni hanno conquistato 3 punti nell’ultima giornata di campionato. Il Genoa contro la Salernitana al Marassi, il Cagliari in casa nella spettacolare rimonta contro il Frosinone.

Ranieri va a caccia di conferme per allontanare la zona calda. Gioca Scuffet in porta, con Zappa, Wieteska, Dossena e Augello in difesa. Prati perno centrale, affiancato da Makoumbou e Deiola. Spazio a Mancosu sulla trequarti, alle spalle di Oristanio e Luvumbo.

Gilardino deve ancora rinunciare a Retegui, di conseguenza, sarà Ekuban ad affiancare Gudmundsson in attacco. A centrocampo giocano Sabelli e Martin sulle corsie esterne, con Frendrup, Badelj e Malinovskyi a completare il reparto. Squalificato Bani, gioca De Winter insieme a Dragusin e Vasquez davanti a Martinez.

I nostri pronostici Cagliari – Genoa

I nostri pronostici Cagliari - Genoa bet365 Sisal William Hill Pareggio alla fine del 1° tempo 2.05 2.05 2.05 Albert Gudmundsson marcatore nell’incontro 3.75 4.00 3.30 Risultato esatto 2-2 15.00 15.00 13.00

Probabili formazioni Cagliari – Genoa

Per dei pronostici Cagliari - Genoa vincenti, è importante conoscere le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Oristanio, Luvumbo. Allenatore: Claudio Ranieri.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Maggior attenzione in difesa

La rimonta contro il Frosinone rimarrà nella storia, tuttavia di sicuro non sarà piaciuto a Mr Ranieri il primo tempo giocato dai suoi. L’allenatore romano esige maggior attenzione nelle retrovie da parte dei suoi ragazzi. Si prvede, secondo i pronostici Cagliari - Genoa, un pareggio se non finale, in almeno uno dei due tempi.

Scommessa 1; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,05 con bet365

Il momento dell’islandese

Autore finora di 4 reti in campionato, l’islandese si sta dimostrando il valore aggiunto dei rossoblu. Alberto Gilardino sa sempre di poter contare sull’agile attaccante di Reykjavik, già capocannoniere della squadra con 11 reti che hanno permesso ai grifoni di ritornare in Serie A. Gudmundsson è tra i favoriti dalle quote marcatore Cagliari - Genoa.

Scommessa 2; Albert Gudmundsson marcatore nell’incontro: 4,00 con Sisal

Forze simili in campo

Entrambe le formazioni sono reduci da due importanti vittorie. Le forze in campo sono simili ed è normale quindi auspicarsi secondo i pronostici Cagliari - Genoa un pareggio tra le due squadre che non scontenterebbe nessuno.

Scommessa 3; risultato esatto 2-2: 13,00 con William Hill