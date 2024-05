In questo articolo si possono trovare i pronostici Cagliari – Fiorentina, quote dei bookmakers e analisi della partita di giovedì 23 maggio ore 20:45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra rossoblu e gigliati, partita che inaugurerà la 38esima giornata di Serie A, l’ultima del campionato.

A salvezza acquisita in occasione della vittoria a Reggio Emilia contro il Sassuolo lo scorso turno di campionato, il Cagliari saluta il suo pubblico ospitando la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I nostri pronostici Cagliari – Fiorentina

Il nostro pronostico Cagliari - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.30 2.25 2.20 Risultato esatto 1-1 7.00 7.50 6.50 Mbala Nzola marcatore nell’incontro 2.87 2.50 3.10

Come scommettere su Cagliari – Fiorentina: analisi match e pronostici

Viola nettamente favoriti a detta dei bookmakers, ma con i toscani impegnati con il pensiero per la finale di Conference League prevista il 29 maggio ad Atene contro l’Olympiacos, gli esperti non escludono sorprese.

Probabili formazioni Cagliari - Fiorentina

Per i pronostici Cagliari – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Obert; Nandez, Deiola, Prati, Gaetano, Augello; Lapadula, Luvumbo

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikonè, Barak, Kouamé; Nzola

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

I viola ancora in corsa per l’Europa

Con un posto in Europa che sarà deciso dall’esito della finale di Conference, e con ancora una partita da recuperare, la Fiorentina dovrebbe provare a far risultato in Sardegna. Con un occhio alla partita contro l’Olympiacos, Vincenzo Italiano potrebbe concedere un po’ di riposo ai titolarissimi in vista della partita più importante della stagione. Aspetto fondamentalep er i nostri pronostici Cagliari - Fiorentina.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,30 con bet365

Il Cagliari vuole salutare con almeno un punto

La salvezza è stata raggiunta con un turno d’anticipo dopo aver iniziato la stagione facendo 2 punti nelle prime 8 giornate. Il Cagliari di Sir Claudio Ranieri vuole salutare il suo pubblico provando a conquistare almeno un punto contro la Fiorentina.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 7,50 con Sisal

Mbala Nzola vuole segnare ancora

Andato a segno in occasione del 2 a 2 contro il Napoli, l'attaccante francese è arrivato a 4 gol stagionali. Protagonista di una stagione più di ombre che di luci, il numero 18 viola vuole ritrovare la via del gol anche contro il Cagliari, per prepararsi al meglio per la sfida contro i greci dell’Olympiacos nella finale di Conference League. Nzola è favorito dalle quote marcatore e pronostici Cagliari - Fiorentina.

Scommessa 3; Mbala Nzola marcatore nell’incontro: 3,10 con William Hill