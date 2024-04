Pronostici Borussia Dortmund – Atletico Madrid e informazioni utili per scommettere: colchoneros leggermente favoriti per la qualificazione

In questo articolo i pronostici Borussia Dortmund – Atletico Madrid, quote dei bookmakers e analisi match di martedì 15 aprile ore 21.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Borussia Dortmund – Atletico Madrid, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Dopo che la gara si è conclusa per 2-1 per i biancorossi a Madrid, il “Gelbe Wand” di Dortmund cercherà di spingere i padroni di casa verso la qualificazione per le semifinali.

I nostri pronostici Borussia Dortmund – Atletico Madrid

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Borussia Dortmund - Atletico Madrid bet365 Sisal William Hill Alvaro Morata marcatore dell’incontro 2.62 2.50 2.50 Risultato esatto 0-1 Atletico Madrid 7.00 6.75 6.00 Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.30 2.25 2.25

Come scommettere su Borussia Dortmund – Atletico Madrid: analisi match e pronostici

Probabili formazioni Borussia Dortmund - Atletico Madrid

Per i pronostici Borussia Dortmund – Atletico Madrid occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) : Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Nmecha, Adeyemi; Fullkrug.

: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Nmecha, Adeyemi; Fullkrug. ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Azpilicueta; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Samuel Lino; Morata, Griezmann.

Confrontare le quote vincente della partita Borussia Dortmund – Atletico Madrid permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Alvaro Morata vuole il sesto gol

Autore finora di 5 gol in Champions League, l’ex attaccante di Juventus e Real Madrid contro il Borussia cercherà la sua rete numero 6. Con il supporto del compagno di reparto Antoine Griezmann, Alvaro Morata farà di tutto per andare a segno contro i gialloneri, ed anche i pronostici Borussia Dortmund – Atletico Madrid lo indicano come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Alvaro Morata marcatore dell’incontro: 2,62 con bet365

Colchoneros senza paura

L’Atletico Madrid ha vinto contro una squadra tedesca in Champions League soltanto 2 volte su 10 incontri disputati. Considerato che ai colchoneros per raggiungere le semifinali basterebbe anche un pareggio, i biancorossi guidati da Diego Simeone entreranno al Westfalenstadion senza paura, con il vantaggio di avere 2 risultati su 3 a disposizione.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,75 con Sisal

Imperativo vincere

Con soltanto un risultato a disposizione per potersi qualificare, i gialloneri di Terzic dovranno inevitabilmente fare la partita. La squadra allenata da Diego Simeone dovrà essere brava a tessere una stretta maglia difensiva per imbrigliare gli avversari e cercare di colpire in contropiede. I colchoneros proveranno quindi a terminare la prima frazione di gioco in parità, costringendo il Borussia Dortmund a giocarsi il tutto per tutto nel secondo tempo. Uno degli scenari probabili stando ai pronostici Borussia Dortmund - Atletico Madrid.

Scommessa 3; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,25 con William Hill