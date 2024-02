In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna – Verona, quote dei bookmakers e analisi dell’anticipo di venerdì 23 febbraio ore 20.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Verona, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla partita che aprirà – di fatto – il 26esimo turno di Serie A.

Dopo aver espugnato l’Olimpico vincendo per 2 a 1 contro la Lazio, il Bologna di Thiago Motta ospita il Verona terzultimo in classifica.

I nostri pronostici Bologna – Verona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Bologna - Verona bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.15 2.10 2.05 Risultato esatto 2-0 Bologna 6.50 7.00 6.50 Joshua Zirkzee marcatore dell’incontro 2.50 2.50 2.40

Ulteriori quote Bologna - Verona, pronostici e mercati sono disponibili sui portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori che volessero maggiori info sul mondo delle scommesse sportive online possono consultare

la nostra guida ai migliori siti di scommesse online con regolare licenza ADM

la nostra pagina dedicata al codice bonus Unibet, bonus benvenuto nuovi utenti e registrazione sul portale.

Come scommettere su: analisi match e pronostici

I felsinei in piena corsa Champions vogliono trovare l’ennesima vittoria in casa contro gli scaligeri reduci da un buon pareggio contro la Juventus al Bentegodi.

Quote maggiorate per i prossimi match in programma

Probabili formazioni Bologna - Verona

Per i pronostici Bologna – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori/Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori/Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

Confrontare le quote vincente della partita Atalanta – Sassuolo permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una macchina da gol

Il sesto miglior attacco della Serie A sfida una delle peggiori difese. Con queste premesse logico aspettarsi una gara ricca di reti, visto anche il ruolino di marcia degli emiliani in casa per quanto riguarda la stagione in corso. Gli uomini di Thiago Motta nelle ultime 5 partite hanno segnato almeno 2 reti. Anche per questo motivo i pronostici Bologna – Verona prevedono la possibilità di assistere ad un match nel quale verranno segnate più di 2 reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,15 con bet365

Il Bologna vuole mettere pressione all’Atalanta

Dopo la vittoria in rimonta per 2 a 1 all’Olimpico contro la Lazio, il Bologna torna a giocare davanti ai propri tifosi. In piena corsa per un posto nella prossima Champions League, i felsinei sono seriamente intenzionati a mettere pressione all’Atalanta in un’entusiasmante lotta per un posto nell’Europa che conta a partire dalla prossima stagione.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Bologna: 7,00 con Sisal

ll momento d’oro dell’olandese

Arrivato a 9 centri in Serie A, contro il Verona l’attaccante rossoblu cercherà il suo decimo gol in Campionato. Sempre a disposizione dei compagni, attivo anche in copertura, il giocatore olandese è diventato oramai l’idolo di tutti i tifosi del Bologna. Protagonista della vittoria in rimonta contro la Lazio, il numero 9, secondo i pronostici Bologna – Verona, è indicato essere come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Joshua Zirkzee marcatore nell’incontro: 2,40 con William Hill